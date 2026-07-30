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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

سقوط بالگرد در آرژانتین ۷ کشته بر جای گذاشت

سقوط بالگرد در آرژانتین ۷ کشته بر جای گذاشت

مقامات آرژانتینی روز پنجشنبه اعلام کردند یک بالگرد در استان سن خوان در غرب این کشور سقوط کرد و هر هفت سرنشین آن کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این بالگرد، از نوع Bell ۴۱۲، ارتباط خود را با کنترل زمینی از دست داد.

این بالگرد توسط آژانس مدیریت بحران فدرال آرژانتین اجاره شده بود و قرار بود پس از اتمام یک تمرین آموزشی در استان سن خوان، برای انجام عملیات اطفاء حریق جنگل به استان غربی لا ریوخا برود.

پس از آن، بالگرد دیگری اعزام شد و لاشه هواپیما را پیدا کرد.

فرماندار استان سن خوان بعداً تأیید کرد که هر هفت سرنشین، از جمله مدیر دفاع مدنی استان، رئیس آتش نشانی و معاون رئیس پلیس، جان خود را از دست داده‌اند.

علت سقوط در دست بررسی است.

کد مطلب 6903794

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