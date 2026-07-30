سقوط بالگرد در آرژانتین ۷ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این بالگرد، از نوع Bell ۴۱۲، ارتباط خود را با کنترل زمینی از دست داد.

این بالگرد توسط آژانس مدیریت بحران فدرال آرژانتین اجاره شده بود و قرار بود پس از اتمام یک تمرین آموزشی در استان سن خوان، برای انجام عملیات اطفاء حریق جنگل به استان غربی لا ریوخا برود.

پس از آن، بالگرد دیگری اعزام شد و لاشه هواپیما را پیدا کرد.

فرماندار استان سن خوان بعداً تأیید کرد که هر هفت سرنشین، از جمله مدیر دفاع مدنی استان، رئیس آتش نشانی و معاون رئیس پلیس، جان خود را از دست داده‌اند.

علت سقوط در دست بررسی است.