مدیر آبفای صفادشت: چاه جدید با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی از ورود چاه جدیدالحفر شماره ۱۵ صفادشت به مدار بهره‌برداری خبر داد و اظهار کرد: این چاه با تلاش کارشناسان حوزه بهره‌برداری و توسعه آب و امور آبفای صفادشت تجهیز و آماده‌سازی شده و با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه وارد مدار شده است.

وی افزود: آب استحصالی این چاه از طریق خطوط انتقال به مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی مسکن مهر صفادشت منتقل می‌شود و نقش مؤثری در تأمین آب شرب مورد نیاز مشترکان این محدوده خواهد داشت.

مدیر امور آبفای صفادشت با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از چاه جدید، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تأمین آب، ارتقای پایداری شبکه و پاسخگویی بهتر به نیاز مشترکان، به‌ویژه ساکنان مسکن مهر صفادشت است.