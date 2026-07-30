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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

مدیر آبفای صفادشت: چاه جدید با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه وارد مدار شد

مدیر آبفای صفادشت: چاه جدید با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه وارد مدار شد

ملارد- مدیر امور آبفای صفادشت از بهره‌برداری چاه جدید شماره ۱۵ با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی از ورود چاه جدیدالحفر شماره ۱۵ صفادشت به مدار بهره‌برداری خبر داد و اظهار کرد: این چاه با تلاش کارشناسان حوزه بهره‌برداری و توسعه آب و امور آبفای صفادشت تجهیز و آماده‌سازی شده و با دبی ۲۳ لیتر بر ثانیه وارد مدار شده است.

وی افزود: آب استحصالی این چاه از طریق خطوط انتقال به مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی مسکن مهر صفادشت منتقل می‌شود و نقش مؤثری در تأمین آب شرب مورد نیاز مشترکان این محدوده خواهد داشت.

مدیر امور آبفای صفادشت با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از چاه جدید، گامی مؤثر در افزایش ظرفیت تأمین آب، ارتقای پایداری شبکه و پاسخگویی بهتر به نیاز مشترکان، به‌ویژه ساکنان مسکن مهر صفادشت است.

کد مطلب 6904004

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