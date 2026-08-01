۴ حریق طی ۲۴ ساعت در بندرعباس مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین لیاقت، اظهار کرد: طی کمتر از ۲۴ ساعت چهار مورد آتشسوزی در نقاط مختلف بندرعباس به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد که با حضور به موقع نیروهای عملیاتی تمامی حریقها مهار و از گسترش آتش به بخشهای دیگر جلوگیری شد.
وی افزود: نخستین حادثه در یک واحد مسکونی واقع در بلوار سوم خرداد، خیابان کار مجتمع ۱۲۵ واحدی راهآهن رخ داد که نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: آتشنشانان با اقدام به موقع موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آن به سایر واحدهای مسکونی مجتمع و ساختمانهای اطراف جلوگیری کنند. علت این حادثه اتصالی برق اعلام شد و عملیات پس از ایمنسازی کامل محل پایان یافت.
لیاقت ادامه داد: وقوع آتشسوزی دوم در یک انبار کارتن واقع در محله کربلا در دهستان سرخون اعلام شد که نیروهای عملیاتی ایستگاههای شماره ۳ و ۹ به محل اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و با اقدام سریع و هماهنگ موفق شدند آتش را مهار کرده و از سرایت آن به بخشهای دیگر انبار و ساختمانهای مجاور جلوگیری کنند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و عملیات پس از ایمنسازی کامل محل پایان یافت.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس، تصریح کرد: سومین حادثه در مجاورت پارک دباغیان و منازل صدا و سیما رخ داد که آتشنشانان ایستگاههای شماره یک، ۸ و ۱۰ پس از حضور در محل عملیات گسترده اطفای حریق را انجام دادند.
لیاقت گفت: نیروهای عملیاتی با تلاش خود آتش را مهار کرده و از گسترش آن به درختان و تأسیسات مجاور جلوگیری کردند و عملیات ایمنسازی کامل محل به پایان رسید. علت وقوع این آتشسوزی در حال بررسی است و تاکنون شواهدی مبنی بر عمدی بودن حادثه به دست نیامده است.
وی اضافه کرد: چهارمین حادثه در یک واحد انبار واقع در بلوار علیبنابیطالب جنب نمایشگاه شیبا به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد که نیروهای ایستگاه شماره ۳ بلافاصله به محل اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، خاطرنشان کرد: آتشنشانان در کوتاهترین زمان ممکن آتش را مهار کردند و مانع سرایت حریق به سایر بخشهای انبار و ساختمانهای مجاور شدند. این عملیات پس از ایمنسازی کامل پایان یافت و علت حادثه در دست بررسی است.
لیاقت با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان و فعالان صنفی، گفت: نگهداری صحیح مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله ایمن، فراهم بودن دسترسی مناسب به تجهیزات اطفای حریق و بازبینی دورهای سیمکشیها و تجهیزات برقی نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه دارد.
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