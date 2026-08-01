به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تایمز اسرائیل گزارش داد، افکار عمومی در اراضی اشغالی منتظر «پیروزی مطلق» است اما هیچ‌یک از جبهه‌هایی که گشوده شده‌اند، به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد دور جدیدی از رویارویی با ایران بی‌فایده باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که جنگ‌های گذشته دیگر نمی‌توانند الگویی برای پیروزی‌های قاطع باشند.

سایت صهیونیستی مذکور تاکید کرد که آمریکا به عنوان «بزرگ‌ترین قدرت جهان» از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به هیچ پیروزی نظامی قاطع و آشکاری دست نیافته است.

پیشتر نیز ریچ لری نویسنده آمریکایی در مقاله خود در نیویورک پست تاکید کرد که جنگ ترامپ علی ایران در حال تبدیل شدن به باری بر دوش دولت وی است.