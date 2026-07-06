جلال ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقوع آتش‌سوزی ساعت ۱۶:۴۰ در یک انبار واقع در خیابان سعدی، بالاتر از خیابان مخبر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت حدود دو دقیقه پس از اعلام حادثه به محل رسیدند. محل آتش‌سوزی یک ساختمان سه‌طبقه بود که در حیاط آن، فضایی به وسعت حدود ۵۰۰ مترمربع با استفاده از داربست و سقف‌های شیروانی به‌عنوان انبار ایجاد شده بود.

ملکی ادامه داد: این انبار محل نگهداری مقادیر زیادی لوله‌های پلیکا، سیم و سایر مصالح ساختمانی بود که به‌طور کامل دچار آتش‌سوزی شده و شعله‌ور بود. به دلیل سوختن این اقلام، دود غلیظی از محل حادثه متصاعد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه دود به داخل ساختمان مجاور که عمدتاً واحدهای تولیدی کفش در آن مستقر هستند نفوذ کرده بود، گفت: آتش‌نشانان موفق شدند از سرایت شعله‌های آتش به این واحدها جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ موردی از مصدومیت یا تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است و نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل ادامه دارد.