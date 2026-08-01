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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

انتشار آلبوم بین‌المللی «یالثارات الامام» در آستانه اربعین حسینی

انتشار آلبوم بین‌المللی «یالثارات الامام» در آستانه اربعین حسینی

مراحل تولید آلبوم بین‌المللی مداحی «یالثارات الامام» با حضور جمعی از مداحان برجسته ایران، عراق، لبنان و بحرین به مراحل پایانی رسیده و به‌زودی منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آلبوم «یالثارات الامام» روزهای پایانی تولید خود را سپری می‌کند و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مشترک در حوزه دیپلماسی رسانه‌ای و اشتراک آئینی میان هنرمندان ایران و جهان عرب شناخته می‌شود.

محور اصلی این اثر، زیارت اربعین حسینی، تمرکز بر فرهنگ عاشورا، وحدت امت اسلامی و خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای است.

در این مجموعه، محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، سجاد محمدی، امین قدیم و امیر طلاجوران از ایران، حسین خیرالدین از لبنان، حیدر الفریجی، جبار الحریشاوی و احمد الساعدی از عراق و محمد غلوم از بحرین، اجرای قطعات را برعهده دارند.

همچنین اشعار و قطعات این آلبوم توسط جمعی از شاعران، آهنگسازان و هنرمندان ایرانی، عراقی، لبنانی و بحرینی در حال تولید بوده و تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری کشورهای مختلف، اثری مشترک با رویکردی فراملی و مخاطب‌محور تولید شود.

آلبوم «یالثارات الامام» به همت قرارگاه بین‌المللی سحاب، با مشارکت مؤسسه‌ فرهنگی عقیق و مؤسسه بین‌المللی سماوات، پس از پایان مراحل تولید و آماده‌سازی، در روزهای آینده از طریق رسانه‌های معتبر بین‌المللی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6904844
علیرضا سعیدی

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