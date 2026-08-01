به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، صبح شنبه، در نشست ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و مقابله قاطع با تخلفات ساختمانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان باید با هماهنگی کامل از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز جلوگیری کنند، اظهار کرد: دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات نباید به بناهای غیرمجاز خدمات ارائه دهند.
فرماندار ویژه شهرستان ری افزود: بناهای قانونی باید تثبیت و وضعیت بناهای غیرقانونی نیز بر اساس قانون تعیین تکلیف شود و صرف ارجاع پروندهها به مراجع قضائی کافی نیست، بلکه پیگیری تا حصول نتیجه ضروری است.
سلیمانپور با تأکید بر اجرای یکسان قانون برای همه، تصریح کرد: همافزایی دستگاهها، راستیآزمایی اطلاعات و پرهیز از برخوردهای سلیقهای از الزامات مقابله مؤثر با ساختوسازهای غیرمجاز است.
وی با اشاره به قلع و قمع ۷۴۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در سطح شهرستان طی کمتر از شش ماه، خاطرنشان کرد: در اجرای احکام نیز باید ضمن قاطعیت، ملاحظات اجتماعی و شرایط میدانی مورد توجه قرار گیرد.
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