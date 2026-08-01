صدور هفت هزار و ۸۰۰ گذرنامه زیارتی در خراسان جنوبی

سرهنگ حسین سبزه کار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری در بازه زمانی سفر اربعین برای هفت هزار و ۸۰۰ نفر گذرنامه زیارتی در خراسان جنوبی صادر شده که تنها برای سفر به عتبات اعتبار دارد.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در این مدت زمان برای خراسان جنوبی هزار و ۵۰۰ گذرنامه عادی صادر شده است.

سبزه کار با اشاره به اینکه اعتبار گذرنامه ها تا ۵ است، ادامه داد: بنابرین فردی که امسال گذرنامه زیارتی دریافت کرده است تا ۵ سال با همان گذرنامه می تواند به سفر پیاده روی اربعین برود و زیارت با حلاوتی را تجربه کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتبار گذرنامه های جدید ده ساله شده است یا خیر، گفت: هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: در سه سال اخیر حدود ۴۰ هزار گذرنامه صادر شده است.