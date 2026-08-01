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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

اعزام ۴۹۰۰ زائر اربعین حسینی از خراسان جنوبی به مرزهای زیارتی

اعزام ۴۹۰۰ زائر اربعین حسینی از خراسان جنوبی به مرزهای زیارتی

بیرجند- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اعزام چهار هزار و ۹۲۷ زائر اربعین حسینی این استان طی ۱۵۶ سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به پایانه‌های مرزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده صبح شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا ۱۰ مردادماه سال جاری، چهار هزار و ۹۲۷ زائر خراسان جنوبی در قالب ۱۵۶ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای حضور در مراسم اربعین حسینی به پایانه‌های مرزی اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر روند جابه‌جایی زائران افزود: به منظور ارائه خدمات مطلوب و تسهیل سفر زائران، بازدید و نظارت مستمر از نحوه فروش بلیت اینترنتی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری و عملکرد ناوگان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: رعایت نرخ‌های مصوب، ایمنی و بهداشت ناوگان و همچنین برخورداری خودروها از تجهیزات ایمنی مورد نیاز، از مهم‌ترین محورهای نظارتی کارشناسان این اداره کل است.

جلال‌زاده با بیان اینکه نظارت بر جابه‌جایی زائران در پایانه‌های مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان انجام می‌شود، گفت: در صورت مشاهده تخلفاتی همچون دریافت وجه اضافی، امتناع از ارائه خدمات یا برخورد نامناسب با مسافران، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

وی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا مشکل در روند ارائه خدمات، موارد را به کارشناسان مستقر در پایانه‌های مسافربری یا سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور اطلاع دهند.برای سبک مهر، تیتر را خبری‌تر و لید را کوتاه‌تر کردم و از تکرارهای روابط عمومی فاصله دادم.

کد مطلب 6904883

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