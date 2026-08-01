توقیف محموله ۲۰ کیلوگرمی تریاک در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران جانبرکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با بهرهگیری از اطلاعات دقیق و اشراف کامل، از طرح انتقال محموله مواد مخدر از استانهای جنوبی به سمت استانهای مرکزی مطلع شدند. بلافاصله پس از دریافت اطلاعات، موضوع در دستور کار عملیاتی این پلیس قرار گرفت.
مأموران پس از هماهنگیهای قضایی و با اتخاذ تدابیر تخصصی و عملیات پلیسی، مسیر حرکت این محموله را که با یک دستگاه خودروی پژو در حال انتقال بود، شناسایی کردند. در نهایت، طی یک عملیات منسجم و رعدآسا، خودروی مذکور تحت ضربه قرار گرفته و توقیف شد.
در بازرسی دقیق از خودرو، مقدار ۲۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف که دراینرابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
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