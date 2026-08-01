برگزاری دوره استاژ و بازآموزی داوری سبک نینجارنجر در فرخشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره استاژ و بازآموزی داوری ویژه داوران و ارشدهای سبک نینجارنجر به میزبانی شهرستان فرخشهر برگزار شد.

این دوره با رویکرد آماده‌سازی کادر فنی برای شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی استایل مبارزات رینگی با تدریس شیهان سامان عابدی برگزار گردید.

در این نشست، مجموعاً ۷۰ نفر از مربیان آقا و کوچینگ‌ها حضور داشتند. محوریت اصلی این دوره، بازنگری در قوانین داوری و آشنایی جامع با استایل‌های مبارزات رینگی جهت مربیان و ارشدهای باشگاه‌ها بود.

برگزاری این دوره آموزشی، گامی راهبردی در جهت ارتقای سطح کیفی مربیگری و داوری در سطح استان و افزایش استانداردهای برگزاری مسابقات قهرمانی در آینده نزدیک تلقی می‌گردد.