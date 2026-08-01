کشف سرقت ۱۴۰ میلیاردی با ضربه کارآگاهان عملیات ویژه در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل با شیوه مشابه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند و در بررسیها نشان داد متهمان از استانهای غربی کشور وارد مازندران شده و با اجاره منازل با مدارک هویتی جعلی، عملیاتهای مجرمانه خود را برنامهریزی میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: سارقان با استفاده از پلاکهای جعلی، شاهکلید، دیلم و ابزارهای تخصصی، منازل خالی از سکنه را هدف قرار داده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و سایر اموال باارزش میکردند.
سرهنگ خورشاد با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: ارزش اموال سرقتی در سرقت ها بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شد که متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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