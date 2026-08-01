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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

کشف سرقت ۱۴۰ میلیاردی با ضربه کارآگاهان عملیات ویژه در مازندران

کشف سرقت ۱۴۰ میلیاردی با ضربه کارآگاهان عملیات ویژه در مازندران

ساری - رئیس پلیس آگاهی مازندران از انهدام یک باند حرفه‌ای سارقان غیربومی منازل و دستگیری اعضای آن که با شیوه‌ای سازمان‌یافته اقدام به سرقت‌های میلیاردی در نقاط مختلف استان می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل با شیوه مشابه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند و در بررسی‌ها نشان داد متهمان از استان‌های غربی کشور وارد مازندران شده و با اجاره منازل با مدارک هویتی جعلی، عملیات‌های مجرمانه خود را برنامه‌ریزی می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران تصریح کرد: سارقان با استفاده از پلاک‌های جعلی، شاه‌کلید، دیلم و ابزارهای تخصصی، منازل خالی از سکنه را هدف قرار داده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و سایر اموال باارزش می‌کردند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت منزل اعتراف کردند، خاطرنشان کرد: ارزش اموال سرقتی در سرقت ها بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد شد که متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6905111

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