علی گودرزی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افرادی که تمایل دارند کتابهای شخصی خود را به کتابخانه مرکزی اراک اهدا کنند، میتوانند درخواست خود را در سامانه ثبت تا پس از هماهنگی، کتابها از آنان تحویل گرفته شده و به کتابخانه منتقل شود.
وی افزود: شهروندان با مراجعه به سامانه اهدانش به نشانی ehdanesh.ir/markazi-book به سه شیوه اهدای کتابهای شخصی، خرید و اهدای کتاب و همچنین مشارکت نقدی در تأمین منابع، در تقویت مجموعه کتابخانه مرکزی اراک مشارکت کنند.
گودرزی زاده تصریح کرد: علاقهمندان به کتاب و فعالان فرهنگی استان با مشارکت در پویش تأمین منابع کتابخانه مرکزی اراک از طریق سامانه «اهدانش» در غنیسازی این مرکز فرهنگی سهیم خواهند شد.
وی ادامه داد: علاقهمندان همچنین میتوانند از طریق فروشگاه اینترنتی «ایران کتاب» با بهرهمندی از تخفیف ویژه، کتابهای مورد نظر خود را خریداری کرده و هنگام ثبت سفارش، گزینه «اهدای کتاب» و سپس «کتابخانه مرکزی اراک» را انتخاب کنند تا کتابهای خریداریشده بهصورت مستقیم به این کتابخانه ارسال شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی با اشاره به امکان مشارکت نقدی در این طرح تاکید کرد: شهروندانی که تمایل به مشارکت مالی در خرید منابع مورد نیاز کتابخانه دارند، میتوانند از طریق بخش «اهدای نقدی» در سامانه اهدانش، گزینه «تهیه کتاب» را انتخاب کنند تا منابع مورد نیاز بر اساس اولویتها و نیازسنجی کتابخانه تهیه و به مجموعه کتابخانه مرکزی اراک افزوده شود.
وی افزود: مشارکت ارزشمند مردم در این پویش، علاوه بر کمک به غنیسازی منابع کتابخانه مرکزی اراک، زمینه توسعه فرهنگ مطالعه، ترویج کتابخوانی و ارتقای دسترسی عمومی به منابع علمی و فرهنگی را در استان مرکزی فراهم خواهد کرد.
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