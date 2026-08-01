جابجایی حدود ۱۷ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز اجرای طرح جابهجایی اربعین در ۲۵ تیرماه تا روز گذشته (۹ مرداد) تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۰ مسافر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی جادهای استان به مرز شلمچه اعزام شدهاند.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر اظهار کرد: طی این بازه زمانی، ۳ هزار و ۴۰۰ زائر نیز از مرز شلمچه به استان بازگرانده شده اند.
وی یادآور شد: با برنامهریزی انجامشده، روند اعزام و بازگشت زائران با استفاده از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی بهصورت منظم و مستمر در حال انجام است.
شهابی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل خدماترسانی و نظارت بر روند جابهجایی زائران، کارشناسان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر در پایانه مرزی شلمچه و در پایانه مسافری بوشهر، بهصورت ۲۴ ساعته مستقر هستند و بر ارائه خدمات مطلوب به زائران نظارت میکنند.
وی تأکید کرد: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود، تلاش میکند جابهجایی زائران اربعین حسینی با ایمنی، نظم و کیفیت مطلوب انجام شود و خدمترسانی به زائران تا پایان اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.
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