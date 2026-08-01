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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

جابجایی حدود ۱۷ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

جابجایی حدود ۱۷ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

بوشهر- معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از جابجایی حدود ۱۷ هزار نفر از زائران اربعین حسینی با ناوگان عمومی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهابی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز اجرای طرح جابه‌جایی اربعین در ۲۵ تیرماه تا روز گذشته (۹ مرداد) تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۰ مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان به مرز شلمچه اعزام شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر اظهار کرد: طی این بازه زمانی، ۳ هزار و ۴۰۰ زائر نیز از مرز شلمچه به استان بازگرانده شده اند.

وی یادآور شد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند اعزام و بازگشت زائران با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت منظم و مستمر در حال انجام است.

شهابی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای ارائه خدمات مطلوب به زائران خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل خدمات‌رسانی و نظارت بر روند جابه‌جایی زائران، کارشناسان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در پایانه مرزی شلمچه و در پایانه مسافری بوشهر، به‌صورت ۲۴ ساعته مستقر هستند و بر ارائه خدمات مطلوب به زائران نظارت می‌کنند.

وی تأکید کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کند جابه‌جایی زائران اربعین حسینی با ایمنی، نظم و کیفیت مطلوب انجام شود و خدمت‌رسانی به زائران تا پایان اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6905114

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