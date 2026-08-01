خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
حواشی مراسم تشییع و یادبود زندهیاد اکبر عبدی/ نمایش در حاشیه غیاب؛ وقتی سلفی سوگ را میبلعد
در هفتهای که گذشت، اکبر عبدی بازیگر توانمند سینما درگذشت اما درگذشت او در هفته گذشته حواشی بسیاری داشت اول مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوستداشتنی و همچنین ختم او در مسجد بود که سبب شد موجی از جمعیت سلفیبگیران جمع شوند و سبب ناراحتی بازماندگان و دیگر حاضران و هنرمندان شوند. دوم، ویدئوهایی بود که از این مراسم منتشر شدند که هر کدام به تنهایی حاشیهای را به همراه داشت.
در دنیای امروز، مرز میان تجربه کردن و به تصویر کشیدن تجربه، بهشدت کمرنگ شده است اما وقتی این مرز در حاشیه تابوتی قرار میگیرد، داستان از یک «سلیقه متفاوت» فراتر رفته و به یک «بحران اخلاقی» تبدیل میشود.
در ۳۰ تیر ۱۳۸۷ (در آن سالها تلفنهای همراه به تازگی دوربینهای حرفهای داشتند) در مراسم تشییع خسرو شکیبایی، مردی که با وقار و نگاهش سالها در خاطره ما ماند، دوربینها به جای ثبت اندوه به دنبال شکار لحظاتی برای «نمایش» بودند. سلفیهای بیشماری در میان جمعیت گرفته شد که گویی هدف از حضور در آن جمع، نه ادای احترام به آن چهره اثرگذار، بلکه ثبت یک «سند حضور» برای ویترین شبکههای اجتماعی بود. و حالا متاسفانه دوباره همین صحنهها را در حاشیه رفتن اکبر عبدی میبینیم؛ ستارهای که سالها با خنداندن ما، غمهایمان را تسکین داد و حالا در لحظه رفتنش، برخی ترجیح میدهند به جای گریه، زاویه دوربین سلفیشان را تنظیم کنند.
تشییع پیکر یک شخص در ذات خود، لحظهای است برای مواجهه با حقیقتِ تلخِ فنا و ابراز همدردی خالص با بازماندگان؛ اما تبدیل کردن این فضای متین و غمانگیز به پسزمینه برای یک عکس سلفی، نوعی خودمرکزی است. در این لحظه، فرد دیگر به جای آنکه برای فقدان یک ستاره عزاداری کند، در جستجوی این است که «من اینجا بودم» یا «من در کنار این جمعیت هستم».
وقتی لبخندهای مصنوعی برای ثبت یک لحظه در کنار یک چهره، جایگزین اندوه واقعی میشود، در واقع ما در حال تبدیل کردن «مرگ» به یک «کالا» برای جلب تایید اجتماعی هستیم. گویی اهمیت حضور در مراسم، نه در ادای احترام به متوفی، بلکه در تعداد لایکهایی است که پس از انتشار آن عکس به دست میآید.
سازمان نظام پرستاری بیانیه داد/ «پرستار» و «مراقب» تفاوت دارند
حاشیه دیگری که پس از درگذشت اکبر عبدی شکل گرفت، انتشار عکسهایی از ساعات پایانی زندگی این هنرمند بود که مهران غفوریان آن را به پرستار اکبر عبدی نسبت داد. اما پس از انتشار این ویدئو از سوی غفوریان و درخواست خانواده عبدی برای پاک کردن این عکسها، سازمان نظام پرستاری در واکنش به مطالبی پیرامون انتشار عکسهای دوران بیماری مرحوم اکبر عبدی و انتساب آن به یک پرستار، توضیحاتی داد.
در این توضیح آمده است:
«در پی انتشار عکسها و توضیحاتی درباره ایام بیماری مرحوم استاد اکبر عبدی و واکنشهای شکلگرفته در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی، سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز احترام به مقام هنری این هنرمند محبوب کشور و عرض تسلیت به خانواده، دوستان و دوستداران ایشان، بر چند اصل حرفهای و اخلاقی تأکید کرد. بر اساس بررسیهای انجام شده، فرد مورد نظر یک «مراقب بیمار» بوده که این افراد در سطوحی غیر حرفهای در فرآیند مراقبت از بیماران نقشآفرینی میکنند و با پرستاران که تحصیلات دانشگاهی و تخصص پرستاری دارند، متفاوت هستند. در همین زمینه انتظار میرود اصحاب رسانه و همه افرادی که دارای تاثیر در افکار عمومی هستند در بهکارگیری عنوان «پرستار» دقت لازم را مبذول نمایند.»
خبرهایی از فیلم کوتاه/ از جشنواره فضای باز تا فراخوان جشنواره انیمیشن کوتاه پویان
منتورهای بوتکمپ جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران برای ساخت یک فیلم کوتاه داستانی در فضای باز معرفی شدند. محمد علیزاده تهیهکننده و کارگردان سینما برای دومین دوره متوالی به عنوان منتور، هنرجویان بوت کمپ فیلمسازی جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران را همراهی میکند.
از مهمترین بخشهای این بوتکمپ، تولید یک فیلم کوتاه داستانی بهصورت گروهی است که با هدایت و نظارت استادان دوره ساخته خواهد شد. فیلم نهایی در آئین اختتامیه جشنواره برای مخاطبان به نمایش درمیآید. در ساخت این فیلم کوتاه، نوید زارع به عنوان مدیر فیلمبرداری و مجید نجاتی به عنوان مدیر صدابرداری و مربیان در بخشهای یاد شده به شرکت کنندگان در بوتکمپ کمک خواهند کرد.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغیپور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.
فراخوان دومین دوره جشنواره انیمیشن کوتاه دانشجویی پویان (انیمیشنهای کوتاه داستانی و تجربی) برای دانشجویان و دانشآموختگان علاقهمند به هنر انیمیشن منتشر شد و علاقهمندان میتوانند آثار خود را برای شرکت در این رویداد ملی ارسال کنند.
تمامی دانشجویان سراسر کشور در تمامی مقاطع و رشتههای تحصیلی، همچنین دانشآموختگانی که حداکثر ۲ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد، مجاز به شرکت در جشنواره هستند. رشته تحصیلی شرکتکنندگان محدودیتی ندارد؛ تنها شرط، دانشجو بودن یا قرار داشتن در بازه مجاز پس از فراغت از تحصیل است.
در هفته گذشته، جشنواره فیلم ۱۰۰ در سه بخش «ملی؛ نبرد برای آینده»، «بینالمللی؛ نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه؛ نبرد برای وطن» پذیرای آثار علاقهمندان به ساخت فیلم کوتاه در شاخههای انیمیشن، مستند، داستانی و هوش مصنوعی شد. مهلت ارسال آثار به این رویداد تا ۱۷ مرداد تمدید شده است.
هفته گذشته همچنین، پویا نبی به عنوان دبیر شانزدهمین دوره جوایز ایسفا معرفی شد. فراخوان «شانزدهمین دوره جوایز ایسفا» در خرداد سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ارسال آثار تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرد. با پایان مهلت ارسال آثار، داوری مرحله اول شانزدهمین دوره جوایز آکادمی ایسفا آغاز میشود.
جشنواره فیلمهای کودک و نوجوان کلید خورد/ باز هم میزبانی اصفهان!
اولین جلسه هماندیشی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، با حضور استاندار اصفهان، دبیر جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان و رئیس شورای شهر اصفهان برگزار شد.
در حالی که سال گذشته حامد جعفری دبیر این جشنواره، بر تغییر محل برگزاری این رویداد تاکید داشت و با اصرار مسئولان اصفهانی این امر میسر نشد، امسال در اولین جلسه هماندیشی جشنواره با اشاره به اهمیت و جایگاه دیرینه میزبانی اصفهان در این رویداد سینمایی، برنامهها و رویکردهای اصلی این دوره را تشریح کرد.
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان نیز اصفهان را خانه اصلی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان دانست و با ابراز خرسندی از آغاز فرایند اجرایی جشنواره، بر آمادگی کامل مدیریت ارشد استان و دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی همهجانبه از این رویداد ملی و بینالمللی به میزبانی اصفهان تأکید کرد.
این در حالی است که برخی منتقدان مواردی را نسبت به برگزاری این رویداد در اصفهان مطرح کردهاند؛ گاهی جشنوارهها به یک روال تکراری تبدیل میشوند و دیگر آن شور و هیجان اولیه را ندارند. اگر برنامهها صرفاً به «اکران-نشست-اکران» محدود شود و فعالیتهای جانبی جذاب یا تعاملی برای نوجوانان طراحی نشود، حس میشود که میزبانی ضعیف بوده است. در واقع، اصفهان به عنوان «شهر» عالی است، اما «برگزارکننده» باید بتواند از این ظرفیتها درست استفاده کند. تفاوت زیادی است بین اینکه شهری «قابلیت» میزبانی داشته باشد و اینکه «در عمل» میزبانی باکیفیتی ارائه دهد.
جابهجایی یک مدیر
در هفتهای که گذشت، حضور فیلم «مراقب» در جشنواره فیلم ونیز و انتشار تصویر بدون حجاب بازیگر این فیلم بار دیگر عملکرد سازمان سینمایی در صدور پروانه ساخت را زیر ذرهبین برد.
همچنین در هفته گذشته رئیس سازمان سینمایی، سید محمدمهدی طباطبایی نژاد را به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت برگزید که پیش از این نیز در این سمت حضور داشتهاست. وی همچنین، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) بود.
البته سید روح الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز در حکم جدید رائد فریدزاده به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب شد.
ادعای خسارت علیه اصغر فرهادی رد شد
شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی علیه اصغر فرهادی کارگردان فیلم «قهرمان» را که با ادعای اقتباس فیلمنامه از زندگینامه خواهان مطرح شده بود، رد کرد.
این پرونده از سال ۱۴۰۰ و در پی شکایت آزاده مسیحزاده، از هنرجویان دورههای آموزشی اصغر فرهادی، مطرح شد. وی مدعی بود فیلمنامه فیلم «قهرمان» بدون اجازه از مستند او با عنوان «دو سر برد، دو سر باخت» اقتباس شده است. این مستند، روایت مردی را به تصویر میکشد که در مرخصی از زندان بدهکاران، کیفی حاوی سکههای طلا پیدا کرده و آن را به صاحبش بازمیگرداند. مسیحزاده همچنین ادعا کرده بود که برای واگذاری حقوق این داستان تحت فشار قرار گرفته است.
در مقابل، وکلای اصغر فرهادی اعلام کردند که فیلمنامه «قهرمان» بر پایه یک رویداد واقعی و گزارشهای منتشرشده در رسانههای عمومی درباره این ماجرا در شیراز نوشته شده و هرگونه شباهت، ناشی از استفاده از یک منبع خبری مشترک است، نه اقتباس از مستند یادشده.
پژمان جمشیدی تبرئه شد
در هفتهای که گذشت، رأی نهایی پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، صادر شد. کامبیز برجاس وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور رأی نهایی پرونده موکل خود خبر داد و گفت: موکلم از اتهام تجاوز به عنف به طور کامل تبرئه شد.
پرونده پژمان جمشیدی از جنجالیترین پروندههای قضایی ماههای اخیر بود که با توجه به شهرت این چهره هنری و ورزشی، توجه گسترده افکار عمومی را به خود جلب کرده بود.
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