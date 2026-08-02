پیاده روی «دلدادگان حسینی» در روز اربعین در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با انتشار اطلاعیهای از عموم مردم برای حضور در مراسم «دلدادگان حسینی» دعوت کرد و از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مذهبی در روز سهشنبه سیزدهم مردادماه در شهر مقدس قم خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است که این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد و شامل برنامههایی از جمله پیادهروی، قرائت زیارت اربعین و اجتماع مردمی خواهد بود.
بر اساس این اطلاعیه، نخستین بخش از این برنامهها از ساعت ۱۷ روز سهشنبه ۱۳ مرداد آغاز میشود و شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی «دلدادگان حسینی» از ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص) در مسیر طریقالمهدی(عج) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهند کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از مردم ولایتمدار و انقلابی خواسته است با حضور گسترده در این آیین، در برنامههای پیشبینی شده مشارکت داشته باشند.
قرائت زیارت اربعین در جمکران
بر اساس برنامه اعلام شده، در ادامه این مراسم، ساعت ۱۸ آیین قرائت زیارت اربعین در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
این بخش از برنامه با حضور زائران و شرکتکنندگان در مراسم پیادهروی برگزار میشود و از جمله برنامههای محوری مراسم «دلدادگان حسینی» به شمار میرود.
در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، زمان و مکان اجرای این برنامه به صورت دقیق اعلام شده و از عموم علاقهمندان برای حضور در آن دعوت به عمل آمده است.
اجتماع «یالثارات الحسین» برگزار خواهد شد
بر اساس این اطلاعیه، آخرین بخش از برنامههای پیشبینی شده برای مراسم «دلدادگان حسینی» از ساعت ۲۲ آغاز خواهد شد.
در این ساعت، اجتماع مردمی «یالثارات الحسین(ع)» با محوریت خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در میدان آلیاسین (پرچم) برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در پایان اطلاعیه خود ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم، بر مشارکت گسترده مردم در برنامههای اعلام شده تأکید کرده است.
قم- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم با صدور اطلاعیهای از مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار این استان دعوت کرد تا در مراسم پیادهروی «دلدادگان حسینی» در روز اربعین شرکت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با انتشار اطلاعیهای از عموم مردم برای حضور در مراسم «دلدادگان حسینی» دعوت کرد و از برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی و مذهبی در روز سهشنبه سیزدهم مردادماه در شهر مقدس قم خبر داد.
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