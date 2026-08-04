به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آیین باشکوه پیاده‌روی دلدادگان اربعین حسینی در سمنان، پرچم سرخ «یالثارات الحسین» به عنوان نماد اربعینِ خون‌خواهی در میان خیل عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به اهتزاز درآمد و جلوه‌ای از استمرار نهضت عاشورا و تجدید عهد با آرمان‌های حسینی را به نمایش گذاشت.

همزمان با روز اربعین حسینی، هزاران نفر از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با حضور در آیین پیاده‌روی دلدادگان اربعین در سمنان، بار دیگر ارادت خود را به سیدالشهدا(ع) نشان دادند.

در این اجتماع مردمی، پرچم سرخ «یالثارات الحسین» بر فراز مسیر پیاده‌روی به اهتزاز درآمد؛ پرچمی که در این مراسم به عنوان نماد مطالبه تاریخی خون سیدالشهدا(ع) و استمرار راه حق، پیام‌هایی همچون مقاومت، عدالت‌خواهی، ایستادگی در برابر ظلم و آمادگی برای یاری حضرت ولی‌عصر(عج) را تداعی کرد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با در دست داشتن پرچم‌های سرخ «یالثارات الحسین»، ضمن تجدید بیعت با حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، بر استمرار مسیر عاشورا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقابله با ظلم تأکید کردند.

در طول مسیر پیاده‌روی نیز مواکب فرهنگی و پذیرایی با خدمت‌رسانی به عزاداران، فضای معنوی ویژه‌ای را در این اجتماع ایجاد کردند و نوای «لبیک یا حسین» و «یالثارات الحسین» در بخش‌های مختلف مسیر طنین‌انداز شد.

اهتزاز پرچم سرخ «یالثارات الحسین» در این اجتماع مردمی، جلوه‌ای از زنده بودن پیام عاشورا و استمرار نهضت حسینی در عصر حاضر بود؛ پیامی که اربعین را از یک مناسبت تاریخی فراتر می‌برد و آن را به نمادی از عدالت‌خواهی و آزادگی تبدیل می‌کند.

مردم ولایت‌مدار سمنان نیز با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر بر پیوند خود با آرمان‌های حضرت سیدالشهدا(ع)، شهدای اسلام و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند و اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با مسیر حق و عدالت دانستند.