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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

اراضی مجتمع شیف غربی بوشهر تعیین تکلیف می‌شود

اراضی مجتمع شیف غربی بوشهر تعیین تکلیف می‌شود

بوشهر-  معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر از بررسی وضعیت بهره‌برداران مجتمع شیف غربی و برنامه‌ریزی برای رفع موانع توسعه این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست تعیین تکلیف اراضی واگذار شده مجتمع شیف غربی با حضور نمایندگان استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان اداره‌کل شیلات استان خبر داد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت مجتمع، زمان واگذاری اراضی، وضعیت قطعات واگذار شده و همچنین کمبود زیرساخت برق به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی بهره‌برداران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دهاز افزود: در پایان جلسه مقرر شد تمامی بهره‌برداران ظرف مدت دو هفته برای تعیین تکلیف اجاره‌بهای اراضی در اختیار خود به اداره‌کل راه و شهرسازی مراجعه کنند.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین به بهره‌بردارانی که تاکنون مجوز تأسیس دریافت نکرده‌اند، فرصت یک‌ماهه داده شد تا نسبت به اخذ پروانه و تکمیل فرآیندهای قانونی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف وضعیت اراضی و رفع موانع زیرساختی، به‌ویژه تأمین برق، از مهم‌ترین اقدامات برای تسریع در توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و افزایش بهره‌وری این مجتمع خواهد بود.

کد مطلب 6906586

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