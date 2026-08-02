به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نشست تعیین تکلیف اراضی واگذار شده مجتمع شیف غربی با حضور نمایندگان استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کارشناسان ادارهکل شیلات استان خبر داد.
معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت مجتمع، زمان واگذاری اراضی، وضعیت قطعات واگذار شده و همچنین کمبود زیرساخت برق به عنوان مهمترین چالش پیش روی بهرهبرداران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
دهاز افزود: در پایان جلسه مقرر شد تمامی بهرهبرداران ظرف مدت دو هفته برای تعیین تکلیف اجارهبهای اراضی در اختیار خود به ادارهکل راه و شهرسازی مراجعه کنند.
معاون آبزیپروری شیلات استان بوشهر ادامه داد: همچنین به بهرهبردارانی که تاکنون مجوز تأسیس دریافت نکردهاند، فرصت یکماهه داده شد تا نسبت به اخذ پروانه و تکمیل فرآیندهای قانونی اقدام کنند.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف وضعیت اراضی و رفع موانع زیرساختی، بهویژه تأمین برق، از مهمترین اقدامات برای تسریع در توسعه فعالیتهای آبزیپروری و افزایش بهرهوری این مجتمع خواهد بود.
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