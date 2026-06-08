به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از برگزاری کارگروه استانی بیماری AHPND با حضور مدیران و کارشناسان دامپزشکی، شیلات، پژوهشکده میگو و ادارات دامپزشکی شهرستان‌های استان در سالن جلسات اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر خبر داد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر اظهار کرد: در این نشست برنامه‌های اقدام برای کنترل و پیشگیری از بیماری AHPND در سایت‌های پرورش میگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای کاهش خطر بروز و گسترش این بیماری تدوین شد.

دهاز افزود: ارائه برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای بهره‌برداران، مدیران مزارع و سرکارگران با هدف افزایش آگاهی نسبت به علائم بیماری، راه‌های انتقال و روش‌های کنترل و پیشگیری از آن، از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه بود.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع پرورش میگو، تصریح کرد: در این جلسه بر فعال و کاربردی بودن گیت‌های ورودی سایت‌های پرورش میگو تأکید شد و مقرر گردید نظارت مستمر و دقیق بر تمامی ورود و خروج‌ها در سایت‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: کنترل وسایل نقلیه ورودی و خروجی، بررسی و پایش دقیق لاروهای وارد شده به سایت‌های پرورش میگو و اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود تا از بروز و انتشار بیماری AHPND جلوگیری شود.

دهاز خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در حفظ سلامت مزارع پرورش میگو و پایداری تولید این صنعت در استان بوشهر خواهد داشت.