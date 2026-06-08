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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

برنامه کنترل بیماری در سایت‌های پرورش میگوی استان بوشهر بررسی شد

برنامه کنترل بیماری در سایت‌های پرورش میگوی استان بوشهر بررسی شد

بوشهر-معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر از نشست برنامه‌های اقدام برای کنترل و پیشگیری از بیماری AHPND در سایت‌های پرورش میگو استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز دوشنبه شب در جمع خبرنگاران از برگزاری کارگروه استانی بیماری AHPND با حضور مدیران و کارشناسان دامپزشکی، شیلات، پژوهشکده میگو و ادارات دامپزشکی شهرستان‌های استان در سالن جلسات اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر خبر داد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر اظهار کرد: در این نشست برنامه‌های اقدام برای کنترل و پیشگیری از بیماری AHPND در سایت‌های پرورش میگو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای کاهش خطر بروز و گسترش این بیماری تدوین شد.

دهاز افزود: ارائه برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای بهره‌برداران، مدیران مزارع و سرکارگران با هدف افزایش آگاهی نسبت به علائم بیماری، راه‌های انتقال و روش‌های کنترل و پیشگیری از آن، از مهم‌ترین مصوبات این کارگروه بود.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع پرورش میگو، تصریح کرد: در این جلسه بر فعال و کاربردی بودن گیت‌های ورودی سایت‌های پرورش میگو تأکید شد و مقرر گردید نظارت مستمر و دقیق بر تمامی ورود و خروج‌ها در سایت‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: کنترل وسایل نقلیه ورودی و خروجی، بررسی و پایش دقیق لاروهای وارد شده به سایت‌های پرورش میگو و اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود تا از بروز و انتشار بیماری AHPND جلوگیری شود.

دهاز خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در حفظ سلامت مزارع پرورش میگو و پایداری تولید این صنعت در استان بوشهر خواهد داشت.

کد مطلب 6854451

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