به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست کمیته فنی آبزی‌پروری با حضور نماینده پژوهشکده میگو، اداره کل دامپزشکی، مدیران اتحادیه‌های تکثیر و پرورش میگو، دبیر انجمن صنعت آبزیان و کارشناسان مربوطه، با موضوع بررسی تمدید تقویم ذخیره‌سازی میگو در اداره کل شیلات استان برگزار شد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر افزود: این نشست با هدف بررسی چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات کارشناسی برگزار شد و در آن بر ضرورت تسریع در عملیات ذخیره‌سازی بچه‌میگوها تا پایان تیرماه تأکید شد.

وی گفت: کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به افزایش دمای هوا و احتمال بروز بیماری AHPND که از تهدیدات جدی صنعت پرورش میگو محسوب می‌شود، توصیه کردند پرورش‌دهندگان هرچه سریع‌تر نسبت به ذخیره‌سازی مزارع خود تا پایان تیرماه اقدام کنند.

دهـاز ادامه داد: پس از بررسی نظرات فنی و کارشناسی و با توجه به میزان ذخیره‌سازی و اصلاح ساختار هر سایت، مقرر شد مهلت ذخیره‌سازی با توجه به درخواست بهره‌برداران تا پایان مردادماه تمدید شود.

وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، سایت‌های واقع در شمال استان تا نیمه مرداد، سایت‌های مرکز استان تا ۲۰ مرداد و سایت‌های جنوب استان تا پایان مردادماه فرصت خواهند داشت عملیات ذخیره‌سازی را انجام دهند.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف حمایت از تولیدکنندگان و جبران تأخیرهای احتمالی در ذخیره‌سازی استخرها اتخاذ شده است.

وی گفت: همچنین در این نشست بر لزوم پایش مستمر مزارع و رعایت دقیق ضوابط فنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و افزایش ضریب سلامت مزارع پرورشی تأکید شد.