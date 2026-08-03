به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خانه‌زادیزدی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم از خدمات‌رسانی رایگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین خبر داد و گفت: تمامی خطوط اتوبوسرانی روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه فعال بوده و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت کرایه از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده عزاداران در محدوده مسجد مقدس جمکران، حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم اختصاص یافته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: همچنین خطوط ویژه انتقال عزاداران از مسجد مقدس جمکران به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و پردیسان نیز راه‌اندازی می‌شود و این خدمات نیز به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد.

خانه‌زادیزدی یادآور شد: تمام ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای تسهیل تردد عزاداران و زائران در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین به کار گرفته خواهد شد.