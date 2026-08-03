۱۰۰ هزار نفر امروز از طریق مرز مهران تردد کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول ماه صفر تاکنون تردد از پایانه شهید سلیمانی به مرز ۲ میلیون و ۳۴۵هزار نفر عبور کرده است.

وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۰۰هزار از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۸۶ هزار نفر ورود و ۱۴ هزار نفر خروج کردند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی می‌شود که امشب و فردا موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است

وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدمات‌رسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد