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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

۱۰۰ هزار نفر امروز از طریق مرز مهران تردد کردند

۱۰۰ هزار نفر امروز از طریق مرز مهران تردد کردند

ایلام - معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: ۱۰۰ هزار نفر امروز از طریق مرز مهران تردد کرده‌اند.

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول ماه صفر تاکنون تردد از پایانه شهید سلیمانی به مرز ۲ میلیون و ۳۴۵هزار نفر عبور کرده است.

وی افزود: از بامداد امروز تا ساعت ۱۲ ظهر امروز ۱۰۰هزار از مرز مهران تردد کردند که از این میزان ۸۶ هزار نفر ورود و ۱۴ هزار نفر خروج کردند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت: پیش بینی می‌شود که امشب و فردا موج بازگشت زائران افزایش پیدا کند لذا همه امکانات اندیشیده شده است

وی ادامه داد: هماهنگی لازم برای خدمات‌رسانی در پایانه برکت و استقرار اتوبوس صورت گرفته و تا ساعت های آینده بخش زیادی از زائران به استان های مبدأ خود منتقل خواهند شد

کد مطلب 6907304

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