ماندگاری هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز دوشنبه و تا پایان هفته جو استان نسبتاً آرام و پایدار پیشبینی میشود.
وی گفت: در این مدت برای اغلب نقاط علاوه بر افزایش پوشش ابر، سرعت وزش باد افزایش مییابد و گاهی به بازه قابلملاحظه و نسبتاً شدید میرسد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده ماندگاری هوای گرم را بر روی منطقه شاهد هستیم که سبب افزایش دماهای روزانه میشود، لذا صرفهجویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
نظر شما