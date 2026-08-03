به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان نشان می‌دهد اختلاف دمای نقاط مختلف استان در شبانه‌روز گذشته ادامه داشته و علی‌آباد با حداقل دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اینچه‌برون با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه گلستان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مرکز استان امروز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون، بندرترکمن، هاشم‌آباد و آق‌قلا ۲۷ درجه، بندرگز، کلاله و مینودشت ۲۶ درجه، گنبدکاووس و مراوه‌تپه ۲۵ درجه و پارک ملی گلستان ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.