به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین دادههای مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان نشان میدهد اختلاف دمای نقاط مختلف استان در شبانهروز گذشته ادامه داشته و علیآباد با حداقل دمای ۲۴ درجه سانتیگراد خنکترین و اینچهبرون با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه گلستان بودهاند.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شده و پیشبینی میشود دمای هوای مرکز استان امروز به ۳۲ درجه سانتیگراد برسد.
همچنین حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل اینچهبرون، بندرترکمن، هاشمآباد و آققلا ۲۷ درجه، بندرگز، کلاله و مینودشت ۲۶ درجه، گنبدکاووس و مراوهتپه ۲۵ درجه و پارک ملی گلستان ۲۴ درجه سانتیگراد بوده است.
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