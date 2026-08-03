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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

علی‌آباد خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

علی‌آباد خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان- بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، علی‌آباد خنک‌ترین و اینچه‌برون گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته ثبت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان نشان می‌دهد اختلاف دمای نقاط مختلف استان در شبانه‌روز گذشته ادامه داشته و علی‌آباد با حداقل دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اینچه‌برون با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه گلستان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مرکز استان امروز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون، بندرترکمن، هاشم‌آباد و آق‌قلا ۲۷ درجه، بندرگز، کلاله و مینودشت ۲۶ درجه، گنبدکاووس و مراوه‌تپه ۲۵ درجه و پارک ملی گلستان ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کد مطلب 6907535

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