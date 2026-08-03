مهرانگیز: ۸۲ هزار پرونده قضایی در سامانه آرشیو الکترونیکی بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه با حضور در واحد آرشیو و بایگانی راکد، از نزدیک در جریان روند ساماندهی، نگهداری و اسکن پرونده‌های قضایی قرار گرفت و بر تسریع در توسعه آرشیو الکترونیک، صیانت از اسناد قضایی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف واحد آرشیو و بایگانی راکد، با کارکنان این مجموعه به گفت‌وگو پرداخت و از تلاش‌های آنان در ساماندهی و ثبت الکترونیکی پرونده‌های قضایی قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حاشیه این بازدید، آرشیو الکترونیکی را یکی از ارکان مهم تحول و هوشمندسازی دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: تسریع در فرآیند اسکن، ثبت و نگهداری الکترونیکی پرونده‌ها، علاوه بر صیانت از اسناد قضایی، موجب تسهیل دسترسی، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای بهره‌وری در مجموعه قضایی خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه سال جاری، تعداد ۶۷ هزار و ۱۰۵ پرونده مربوط به دادگاه‌ها و ۱۵ هزار و ۴۵۰ پرونده مربوط به شوراهای حل اختلاف در واحد آرشیو اسکن و ثبت الکترونیکی شده است.



وی گفت: بر این اساس، در مجموع ۸۲ هزار و ۵۵۵ پرونده قضایی طی چهار ماه نخست سال جاری در دادگستری استان بوشهر اسکن و در سامانه آرشیو الکترونیکی ثبت شده که این آمار، بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های انجام‌شده در راستای توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، حفظ و صیانت از اسناد قضایی و تحقق اهداف تحول و هوشمندسازی دستگاه قضایی است.

در جریان این بازدید، مجید آرامی، سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و سرپرست شورای توسعه حل اختلاف استان نیز رئیس کل دادگستری استان را همراهی کرد.