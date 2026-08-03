به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی عصر دوشنبه در جلسه مدیران صنعت آب و برق استان زنجان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به شرایط منابع آبی استان اظهار کرد: تداوم برداشت از منابع زیرزمینی در کنار کاهش منابع آبی، زنجان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه کسری سالانه منابع آبی استان به ۱۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است، افزود: برای عبور از این شرایط، تکمیل طرح‌های آبرسانی، توسعه زیرساخت‌های تأمین آب و مدیریت بهینه منابع موجود، از مهم‌ترین اولویت‌های استان به شمار می‌رود.

شبکه فاضلاب زنجان برای تکمیل به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه فاضلاب مرکز استان گفت: اجرای شبکه فاضلاب شهر زنجان از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و تاکنون از مجموع ۸۵۰ کیلومتر پیش‌بینی شده، ۴۵۰ کیلومتر آن اجرا شده است.

صادقی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است، تصریح کرد: بهره‌برداری کامل از شبکه فاضلاب علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار شهری خواهد داشت.

تکمیل سدها و طرح‌های انتقال آب در اولویت استان زنجان

وی مهم‌ترین نیازهای حوزه آب استان را تشریح کرد و گفت: تکمیل سد مراش و سامانه آبرسانی آن از جمله پروژه‌های اولویت‌دار استان است که در حال حاضر پیمانکار این طرح حدود ۹۰۰ میلیارد تومان مطالبات دارد و تأمین این اعتبار می‌تواند روند اجرای پروژه را شتاب دهد.

استاندار زنجان همچنین بر ضرورت تسریع در صدور مجوزهای اجرایی سد کلوچ طارم تأکید کرد و افزود: این پروژه از طرح‌های مهم تأمین آب در منطقه طارم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود فرآیندهای اداری و اجرایی آن هرچه سریع‌تر نهایی شود.

وی با اشاره به طرح انتقال آب سد تالوار به شهرستان خدابنده اظهار کرد: تکمیل این خط انتقال به هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اجرای آن می‌تواند مشکل تنش آبی ۳۴ روستای این شهرستان را برطرف کند.

صادقی ادامه داد: برای بهره‌برداری از سد بلوبین نیز تأمین هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سرریز سد و ۷۰۰ میلیارد تومان برای خط انتقال آب آن ضروری است تا امکان تأمین آب شرب شهر ایجرود و ۹۲ روستای منطقه فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای سد پاوه‌رود گفت: این پروژه اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تداوم تأمین اعتبارات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل آن خواهد داشت.

استاندار زنجان با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هشت شهر استان با تنش آبی مواجه هستند که با اختصاص حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، امکان مدیریت این شرایط و اجرای اقدامات اضطراری و زیرساختی وجود دارد.

وی همچنین از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح آبرسانی شهر زنجان خبر داد و افزود: برای تکمیل این پروژه نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است تا امکان بهره‌برداری کامل از آن فراهم شود.

صادقی به مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: برای ۱۳ پروژه این حوزه در استان زنجان، در مجموع ۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود.

وی افزود: تاکنون ۵ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان بیش از رقم مصوب به این پروژه‌ها تخصیص یافته است، اما با وجود این میزان تأمین اعتبار، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌ها ۴۵.۴ درصد است.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های زیرساختی حوزه آب و برق اظهار کرد: استان انتظار دارد با تداوم تأمین منابع مالی و رفع موانع اجرایی، طرح‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا بخشی از مشکلات تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات در استان برطرف شود.

صادقی با تأکید بر اینکه مدیریت بحران آب نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و حمایت دولت است، گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه منابع آب پایدار و مدیریت صحیح مصرف، مهم‌ترین راهکارهای عبور از چالش‌های آبی استان زنجان در سال‌های آینده خواهد بود.