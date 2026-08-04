https://mehrnews.com/x3cKc5 ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6908121 استانها مازندران استانها مازندران ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ راهپیمایی جاماندگان اربعین در مازندران بابلسر - راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرهای مختلف مازندران از جمله بابلسر و قائمشهر برپا شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6908121 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد در مسیر کربلا؛ دلدادگان حسینی به راه افتادند مردم رامیان در روز اربعین ارادت خود را به سیدالشهدا به نمایش گذاشتند برچسبها اربعین حسینی بابلسر اربعین 1405 مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
نظر شما