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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

راهپیمایی جاماندگان اربعین در مازندران

راهپیمایی جاماندگان اربعین در مازندران

بابلسر - راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرهای مختلف مازندران از جمله بابلسر و قائمشهر برپا شد.

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کد مطلب 6908121

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