پینگ پنگ باز ایران به جدول اصلی فیدر لائوس صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله مقدماتی رقابت های فیدر لائوس محمدحسن حبیبی در رقابتهای انفرادی مردان مقابل «هونگ چهین» از چینتایپه به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
حبیبی گیم نخست این مسابقه را با نتیجه ۱۱ بر ۵ واگذار کرد، اما در ادامه با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۷ به برتری رسید تا پیروزی خود را قطعی کرده و جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را به دست آورد.
ملیپوش کشورمان پیش از این با صدرنشینی در گروه هشتم، به دور حذفی مرحله مقدماتی صعود کرده بود.
با صعود حبیبی، ایران در جدول اصلی رقابتهای فیدر جهانی لائوس دو نماینده خواهد داشت و محمدحسن حبیبی به همراه بنیامین فرجی، فردا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
رقابتهای فیدر جهانی وینتیان از ۱۳ تا ۱۷ مرداد در کشور لائوس در حال برگزاری می باشد.
هدایت ملیپوشان کشورمان در این رقابتها بر عهده امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان است.
محمدحسن حبیبی با پیروزی مقابل نماینده چینتایپه، از مرحله مقدماتی رقابتهای فیدر جهانی وینتیان عبور کرد و به همراه بنیامین فرجی در جدول اصلی مسابقات حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله مقدماتی رقابت های فیدر لائوس محمدحسن حبیبی در رقابتهای انفرادی مردان مقابل «هونگ چهین» از چینتایپه به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
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