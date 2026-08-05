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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

صعود حبیبی به مرحله حذفی فیدر جهانی وینتیان با صدرنشینی

صعود حبیبی به مرحله حذفی فیدر جهانی وینتیان با صدرنشینی

محمدحسن حبیبی با قرار گرفتن در صدر گروه هشتم رقابت‌های فیدر جهانی وینتیان، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن حبیبی در دومین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های انفرادی مردان، مقابل «هو کوان کیت» از هنگ‌کنگ، سید هشتم مسابقات، نتیجه را واگذار کرد؛ اما با احتساب گیم‌شماری در صدر گروه هشتم قرار گرفت و راهی مرحله حذفی شد.

ملی‌پوش کشورمان پیش از این در نخستین دیدار خود، «سئو جونگ‌وون» از کره‌جنوبی را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر و با امتیازهای ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۹ شکست داده بود.

با توجه به اینکه تنها نفر نخست هر گروه به مرحله بعدی صعود می‌کند، حبیبی با صدرنشینی در گروه خود، یکی از سهمیه‌های مرحله حذفی را به دست آورد.

فراز شکیبا، دیگر نماینده کشورمان نیز مرحله گروهی را با یک پیروزی و یک شکست به پایان رساند؛ اما با توجه به صعود تنها یک بازیکن از هر گروه، نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کند.

رقابت‌های فیدر وینتیان از ۱۳ تا ۱۷ مرداد در شهر وینتیان کشور لائوس برگزار می‌شود.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امیر بخشی است.

کد مطلب 6909016

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