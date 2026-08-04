به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن حبیبی در نخستین مسابقه خود از گروه هشتم رقابتهای انفرادی مردان فیدر جهانی وینتیان مقابل «سئو جونگوون» از کرهجنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. نماینده کشورمان در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند تا مرحله گروهی مسابقات را با یک برد قاطع آغاز کند.
حبیبی در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت تهران، روی میز شماره ۴ به مصاف «هو کوان کیت»، سید هشتم مسابقات از هنگکنگ خواهد رفت.
فراز شکیبا در نخستین مسابقه خود از گروه سوم رقابتهای انفرادی مردان فیدر جهانی وینتیان مقابل «وونگ وان هی» از هنگکنگ به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. نماینده کشورمان در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸ به سود خود به پایان رساند تا مرحله گروهی مسابقات را با پیروزی آغاز کند.
شکیبا در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت تهران، روی میز شماره ۳ به مصاف «کوان من هو»، سید سوم مسابقات از هنگکنگ خواهد رفت.
رقابتهای فیدر جهانی وینتیان از ۱۳ تا ۱۷ مرداد در شهر وینتیان کشور لائوس برگزار میشود.
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