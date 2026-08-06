آبرسانی میاندورود در آستانه اجرا است

مهدی یونسی رستمی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان اظهار کرد: پروژه آبرسانی شهرستان ساری در مراحل پایانی قرار دارد و پس از اتمام این طرح، عملیات اجرایی پروژه آبرسانی شهرستان میاندورود وارد فاز اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، اجرای خط انتقال آب از محدوده باغ کرمانی، احداث مخازن ذخیره و تکمیل سایر تأسیسات مورد نیاز پیش‌بینی شده است تا زمینه تأمین پایدار آب شرب شهرستان میاندورود فراهم شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند انتخاب پیمانکار در دست انجام است و پس از نهایی شدن این مرحله، عملیات اجرایی با سرعت آغاز خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر نقش این پروژه در ارتقای زیرساخت‌های استان خاطرنشان کرد: اجرای طرح آبرسانی میاندورود علاوه بر افزایش پایداری شبکه تأمین آب، موجب بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین مطمئن آب شرب برای ساکنان این شهرستان خواهد شد.