گزارش خبرنگار مهر، حسین جمشیدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع روستایی فجر پنج یکی از شش مجتمع آبرسانی شمال گنبدکاووس است که در برنامه‌های اولیه قرار بود تأمین آب شرب آن همزمان با سایر مجتمع‌های فجر از محل سد نرماب انجام شود.

وی افزود: اما به دلیل تداوم مشکلات تأمین آب، وابستگی برخی روستاها به آبرسانی سیار و همچنین زمان‌بر بودن بهره‌برداری از سد، تصمیم بر آن شد که تأمین آب شرب این منطقه به‌صورت موقت از منابع آب زیرزمینی انجام گیرد.

وی ادامه دادد: بر همین اساس، اجرای طرح جدید آبرسانی در دستور کار قرار گرفته که شامل حفر یک حلقه چاه، اجرای حدود ۶۰ کیلومتر خط انتقال، احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت هزار و ۶۰۰ مترمکعب و ساخت سه تا چهار ایستگاه پمپاژ است.

مدیر طرح‌های آبرسانی شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به مشارکت خیران در اجرای این پروژه گفت: حفر چاه و تأمین بخشی از لوله‌های مورد نیاز با همکاری خیران انجام خواهد شد و اجرای خط انتقال، احداث مخزن، ایستگاه‌های پمپاژ و سایر تأسیسات بر عهده شرکت آب منطقه‌ای گلستان است. همچنین بخشی از منابع مالی پروژه از محل اعتبارات آبرسانی نوار مرزی تأمین می‌شود.

جمشیدی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اسناد مناقصه در حال نهایی شدن است و پیش‌بینی می‌شود مناقصه ظرف ۱۰ روز آینده برگزار شود. در صورت طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی پروژه حداکثر تا ۴۵ روز آینده آغاز خواهد شد.