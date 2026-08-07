ماندگاری هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز جمعه و تا اواسط هفته پیشرو برای همه نقاط علاوه بر افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابلملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای پیشبینی میشود.
وی گفت: همچنین طی امروز و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به دلیل تراکم ابرها و بالابودن شاخصهای ناپایداری در برخی نقاط احتمال وقوع بارشهایی بهصورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی طی ۴۸ ساعت آینده کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار است و تغییرات قابلتوجهی در روند دماها مشاهده نمیشود، لذا صرفهجویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
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