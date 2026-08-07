به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان گلستان، در شبانهروز گذشته اختلاف دمای قابل توجهی میان نقاط مختلف استان به ثبت رسید و اینچهبرون با دمای ۳۸.۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان شد.
طبق گزارش ادارهکل هواشناسی گلستان، پس از اینچهبرون، آققلا با ۳۸.۱ و انبارالوم با ۳۷.۲ درجه سانتیگراد از دیگر مناطق گرم استان بودند.
همچنین بیشینه دمای ثبتشده در گنبدکاووس ۳۶ درجه، گرگان و پارک ملی گلستان (تنگراه) ۳۵.۴ درجه، کلاله ۳۵.۲ درجه، هاشمآباد ۳۵.۱ درجه و مینودشت ۳۵ درجه سانتیگراد گزارش شد.
در بخش دیگری از این گزارش، درازنو با ثبت کمینه دمای ۸.۴ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان در شبانهروز گذشته بود. پارک ملی گلستان (تنگراه) نیز با کمینه دمای ۱۹.۳ درجه، از دیگر مناطق خنک گلستان گزارش شد.
دمای کمینه و بیشینه در سایر نقاط استان نیز شامل مراوهتپه ۲۴.۱ و ۳۴ درجه، علیآباد ۲۳.۲ و ۳۴ درجه، کارکنده ۲۲.۹ و ۳۴ درجه، بندرگز ۲۴.۴ و ۳۴.۷ درجه و بندرترکمن ۲۵.۸ و ۳۳ درجه سانتیگراد بوده است.
بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبتشده در گرگان ۲۴.۲ درجه و بیشینه دما در مرکز استان ۳۵.۴ درجه سانتیگراد بوده است.
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