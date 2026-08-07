خیبر در آخرین دیدار تدارکاتی با ۴ گل مقابل تیم «ب» به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر خرمآباد عصر امروز جمعه در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز فصل جدید، برابر تیم خیبر «ب» قرار گرفت و در پایان، حریف خود را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد.
این دیدار تدارکاتی در راستای آمادهسازی شاگردان فراز کمالوند برای حضور در رقابتهای فصل جدید برگزار شد و کادر فنی خیبر در این مسابقه فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان خود در اختیار داشت.
خیبر در این مسابقه توانست چهار بار دروازه تیم «ب» خود را باز کند. گلهای تیم خیبر در این دیدار توسط طاهرخانی، پسندیده، مرادی و تیموری به ثمر رسید تا شاگردان کمالوند آخرین دیدار تدارکاتی خود را با پیروزی پشت سر بگذارند.
این پیروزی پرگل میتواند آخرین محک تیم خیبر پیش از ورود رسمی به رقابتهای فصل جدید باشد؛ دیداری که کادر فنی از آن برای بررسی آمادگی بازیکنان و هماهنگی بیشتر تیم استفاده کرد.
آغاز فصل جدید با دیدار برابر فجر شهید سپاسی
تیم فوتبال خیبر خرمآباد در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتها، روز جمعه آینده در ورزشگاه خانگی خود میزبان فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود.
خیبر امیدوار است با پشت سر گذاشتن موفقیتآمیز دوره آمادهسازی و انجام دیدارهای تدارکاتی، فصل جدید را با کسب نتیجهای مطلوب مقابل فجر شهید سپاسی آغاز کند.
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