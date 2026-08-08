کشف ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تدابیر سردار فرماندهی انتظامی استان و باهدف تشدید برخورد با خرده‌فروشان و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، طرح «آرامش در شهر» طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان خرم‌آباد به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۱ خرده‌فروش با هماهنگی قضائی و طی عملیات های جداگانه، شناسایی و دستگیر شدند و از این افراد، در مجموع ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه در این طرح ۳۸ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری تحویل شد، تصریح کرد: خرده‌فروشان مواد مخدر پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ علیپور در پایان با هشدار به سوداگران مرگ، گفت: خرده‌فروشان و عوامل توزیع بدانند که چشمان بیدار پلیس، شب‌وروز راه آنان را رصد و هر حرکت خلافی، با پاسخ مقتدر و قانونی پلیس روبه‌رو خواهد شد.