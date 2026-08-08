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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

کشف ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

کشف ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان

خرم‌آباد - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان از کشف ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای تدابیر سردار فرماندهی انتظامی استان و باهدف تشدید برخورد با خرده‌فروشان و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، طرح «آرامش در شهر» طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان خرم‌آباد به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۱ خرده‌فروش با هماهنگی قضائی و طی عملیات های جداگانه، شناسایی و دستگیر شدند و از این افراد، در مجموع ۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با بیان اینکه در این طرح ۳۸ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد و بازپروری تحویل شد، تصریح کرد: خرده‌فروشان مواد مخدر پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ علیپور در پایان با هشدار به سوداگران مرگ، گفت: خرده‌فروشان و عوامل توزیع بدانند که چشمان بیدار پلیس، شب‌وروز راه آنان را رصد و هر حرکت خلافی، با پاسخ مقتدر و قانونی پلیس روبه‌رو خواهد شد.

کد مطلب 6910795

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