به گزارش خبرنگار مهر،امیر ولی‌پور در گفت‌وگو با رادیو البرز، با اشاره به تغییرات ساختاری در فرآیند مدیریت سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۲ هیئت وزیران، متولی اصلی حمل‌ونقل دانش‌آموزان شهرداری‌ها و شوراهای ترافیک استان و شهرستان هستند و آموزش‌وپرورش صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارد.

قراردادهای مستقیم با پیمانکاران شهرداری

وی با تأکید بر اینکه دیگر قراردادها بین مدرسه و اولیا منعقد نمی‌شود، افزود: طبق قانون جدید، قراردادها مستقیماً میان والدین و پیمانکاران مجازِ معرفی‌شده توسط شهرداری منعقد می‌شود. لذا ضروری است اولیا پیش از هر اقدامی، ابتدا درخواست سرویس خود را در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) ثبت کرده و پس از دریافت کد پیگیری، به مدرسه مراجعه کنند.



جزئیات نرخ‌گذاری و افزایش قیمت‌ها

ولی‌پور در خصوص نرخ سرویس‌ها برای سال تحصیلی پیش‌رو تصریح کرد: قیمت‌گذاری بر عهده شورای اسلامی شهرهاست که متناسب با تورم اعلامی انجام می‌شود. با این حال، با توجه به فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، رایزنی‌هایی با شهرداری‌ها صورت گرفته است تا افزایش قیمت‌ها به حداقل ممکن برسد و آخرین برآوردها حاکی از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.



تعیین تکلیف روزهای تعطیل

رئیس انجمن اولیا و مربیان استان البرز در پاسخ به دغدغه والدین پیرامون هزینه‌های سرویس در روزهای تعطیل (آلودگی هوا و ناترازی انرژی) گفت: با سیاست‌گذاری شورای عالی ترافیک استان، سناریوهای مختلف برای روزهای تعطیل احصا شده و مصوباتی برای عودت وجوه یا محاسبه دقیق هزینه‌ها وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد با تأکید وزارت آموزش‌وپرورش بر آموزش حضوری، تعداد تعطیلی‌ها به حداقل برسد، اما در صورت بروز شرایط اضطرار، تصمیمات لازم از سوی شورای ترافیک استان ابلاغ خواهد شد.



هشدار درباره دریافت وجه غیرقانونی در مدارس دولتی

ولی‌پور در واکنش به گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مبالغ غیرقانونی (مانند دریافت ۳ میلیون تومان وجه نقد بدون فیش در مدارس دولتی) تأکید کرد: در مدارس دولتی به هیچ عنوان دریافت وجه اجباری نیست. اولیا در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را سریعاً به «کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات» در ادارات آموزش‌وپرورش منطقه خود گزارش دهند تا برخورد قانونی صورت گیرد.



پاسخ به چالش‌های محدوده سکونت

وی در پایان در خصوص دغدغه اولیا برای ثبت‌نام در مدارس خارج از محدوده سکونت (به دلیل شرایط خاص خانوادگی) توصیه کرد: متقاضیان مستندات خود را به صورت کتبی به «ستاد ثبت‌نام» ناحیه آموزشی مربوطه ارائه دهند تا درخواست آن‌ها در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود.