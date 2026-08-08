خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیش از هفت سال است که کار جهادی خود را شروع کرده‌اند. کارشان به صورت تخصصی در حوزه تبلیغ است ولی در موارد متعدد پایشان به کارهای عمرانی و محرومیت زدایی نیز باز شده است.

از گروه جهادی حضرت قاسم بن حسن(ع) سخن می‌گوییم. گروهی که به همت طلاب و اساتید حوزه علمیه مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(ع) و مدرسه تخصصی امیرامومنین(ع) راه اندازی شده و درخشیده اند.

طلاب و اساتیدی که با اخلاص و با پشتکار متعدد خواسته اند در وانفسای هجوم ترکش های ضدفرهنگی با مردم و هم وطنانشان از فرهنگ و دین بگویند و گرهی از آلام مردم بردارند.

۱۳۹۷، سال آغاز فعالیت گروه جهادی حضرت قاسم‌بن حسن(ع)

حجت الاسلام سید محمد حسینی، رئیس گروه جهادی حضرت قاسم بن حسن(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نیازهایی که در عرصه تبلیغ وجود داشت گروه جهادی ما از سال ۱۳۹۷ کار خود را شروع کرد.

وی بیان کرد: کار را به صورت تخصصی و جدی در زمینه تبلیغ شروع کردیم و به شهرستان های خوسف، درمیان، نهبندان و به ویژه مناطق محروم چون روستاهای محروم و مرزی رفتیم و البته در موارد متعددی کار عمرانی نیز داشتیم.



حسینی افزود: ما در منطقه مرزی درح، روستاهای گلوباغ، بیشه، لانو فعالیت جهادی داشتیم که خاطرات به یادماندنی برای ما رقم زده است.

ضد عفونی بیمارستان در ایام کرونا

رئیس گروه جهادی حضرت قاسم بن حسن(ع) با اشاره به برخی از خاطرات خود در حوزه فعالیت جهادی تصریح کرد: ما بعد از شروع کارمان بحث شیوع ویروس کرونا را داشتیم و اعضای گروه آستین همت را برای مقابله با این بیماری بالا زدند.

حسینی تأکید کرد: به خوبی به خاطر دارم که در آن زمان بحث ضد عفونی اماکن و از جمله بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) را داشتیم و در کنار آن اقلام و کالاهای معیشتی را بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده از کرونا توزیع می کردیم.

وی ادامه داد: فعالیت های ما تا امروز در مناسبت های مختلف مذهبی و علمی و از جمله تجمعات شبانه بعد از جنگ رمضان ادامه یافت.

۱۶۰ روز کار جهادی در تجمعات شبانه بعد جنگ رمضان

رئیس گروه جهادی حضرت قاسم بن حسن(ع) گفت: با آغاز جنگ رمضان ما ابتدا در یک ماشین سیار فعالیت تبلیغی خود را شروع کردیم و بعد از مدتی موکبی در میدان اجتماعات شهید رئیسی برپا کردیم و تا امروز ۱۶۰ شب فعال بودیم.

حسینی اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان در ماه مبارک و بعد آن ایام میلاد حضرت امام رضا(ع) در ماه ذی القعده و بعد هم ماه محرم و صفر، تاسوعا و عاشورا و شب های نوروز و ... برنامه های خود را برای کودکان و نوجوانان و پاسخ به شبهات و ... در تجمعات شبانه مردمی داشتیم و یک شب هم تعطیل نکردیم.

وی ادامه داد: در مواردی نیز به سایر مواکب برپا شده در تجمعات شبانه مردمی در میدان اجتماعات شهید رئیسی نیز کمک می کردیم.

فعالیت در مسیر پیاده‌روی اربعین

وی بیان کرد: در ایام اربعین نیز ۱۵ نفر از طلاب و استاتید گروه جهادی قاسم بن حسن(ع) به مراسم پپاده روی رفتند و سه روز نیز در کاظمین برای کارهای فرهنگی و تبلیغی مستقر بودند.

رئیس گروه جهادی حضرت قاسم بن حسن(ع) تصریح کرد: موکب گروه جهادی ما در ایام اربعین ۱۴۴۸ در کاظمین برنامه هایی چون تبلیغ چهره به چهره، سخنرانی و تبیین مسائل زیارت، انس و ارتباط گیری و کمک به مواکب ایرانی و عراقی، برپایی نماز جماعت، کار با کودک و نوجوان، طرح تلاوت سوره فتح، طرح تصحیح قرائت نماز و ... را داشتیم.