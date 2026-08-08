پیام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در پیام دکتر رضا محمدی آمده است:



«۱۷ مرداد ماه»، روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه، مسئولانه و خستگی‌ناپذیر خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه است؛ خبرنگاران متعهدی که با صداقت، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی، افزایش اعتماد عمومی و انعکاس صحیح رویدادهای کشور ایفا می‌کنند.

در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزش، اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و حرفه‌ای، نقش مهمی در ایجاد آرامش، شفافیت و آگاهی متقاضیان، خانواده‌ها و جامعه دانشگاهی دارد و بی‌تردید همراهی ارزشمند خبرنگاران با سازمان سنجش آموزش کشور در پوشش اخبار، اطلاعیه‌ها و فرآیند برگزاری آزمون‌های سرنوشت‌ساز مختلف، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی و افزایش رضایت متقاضیان بوده است.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای والامقام عرصه رسانه و تأکید بر این امر مهم که جامعه اطلاع‌رسانی و خبرنگاران از مؤلفه‌های اصلی شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در همه ارکان جامعه و به طورخاص نظام آموزش کشور هستند، فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان پرتلاش حوزه اطلاع‌رسانی، به‌ویژه خبرنگاران حوزه آموزش، صمیمانه تبریک عرض کرده و از خدمات ارزشمند، دلسوزانه و مسئولانه آنان قدردانی می‌کنم.



امید است با تداوم همکاری، همدلی و تعامل سازنده میان رسانه‌ها و نظام آموزش کشور، در مسیر تحقق شعار سازمان سنجش آموزش کشور، «مشارکت در پیشرفت و تعالی کشور با بهسازی نظام سنجش و ارزشیابی آموزش کشور» و نهادینه‌کردن فرهنگ سنجش در سطح ملی در جهت شناسایی توانایی‌ها، مهارت‌ها و خودارزیابی مستمر توسط عموم مردم، به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان شاهد توسعه هرچه بیشتر شفافیت، عدالت آموزشی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشیم.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق و سربلندی همه تلاشگران عرصه خبر و رسانه را مسئلت دارم.