کاهش ۱۴ درصدی آمار تصادفات در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عبدالهی از کاهش ۱۴ درصدی آمار تصادفات در ۴ ماهه نخست سال جاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان بلوچستان گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد متوفیان در صحنه ناشی از این حوادث ۲۹ درصد و تعداد مجروحان نیز ۴۸ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین به عوامل تأثیرگذار در کاهش تصادفات اشاره کرد و بیان کرد: اجرای اقدامات زیرساختی از جمله افزایش ایمنی راهها، استفاده از فناوریهای پیشرفته نظارتی به همراه برنامههای رصد دقیق در محورهای مواصلاتی جنوب استان، نصب دوربینهای نظارتی، ایمنسازی محورهای پرحادثه و تشدید کنترل برای ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی به کاهش آمار تصادفات کمک شایانی کرده است.
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