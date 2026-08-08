به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، نوشت: هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مسئولانه اصحاب رسانه و خبرنگارانی است که با تعهد، صداقت و احساس مسئولیت، رسالت خطیر آگاهی‌بخشی و تنویر افکار عمومی را بر عهده دارند.

در حوزه سلامت، نقش خبرنگاران فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است. آنان با انعکاس دقیق دستاوردها، ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های نظام سلامت، زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی، افزایش سواد سلامت شهروندان، جلب مشارکت اجتماعی و تقویت اعتماد میان مردم و نظام سلامت می‌شوند. بی‌تردید، رسانه‌های مسئول و خبرنگاران دغدغه‌مند، همکارانی ارزشمند در مسیر سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و رفع مسائل و چالش‌های حوزه سلامت به شمار می‌روند.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در تحقق مأموریت‌های خود در عرصه‌های آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان، فناوری و نوآوری، همواره از همراهی و نقش‌آفرینی مؤثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بهره‌مند بوده است. انعکاس شایسته خدمات سلامت، معرفی دستاوردهای علمی، ترویج فرهنگ پیشگیری، امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی صحیح به خصوص در شرایط ویژه و بحران‌هایی از جمله جنگ تحمیلی بدون همکاری حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرنگاران متعهد میسر نخواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و به‌ویژه خبرنگاران حوزه سلامت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه آنان در مسیر ارتقای سلامت جامعه و توسعه کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سلامت، توفیق روزافزون و سربلندی همه اصحاب رسانه را در انجام این رسالت ارزشمند مسئلت دارم.