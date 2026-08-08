زرین کمر بهترین ایرانی در رنکینگ المپیکی تکواندوکاران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو رده بندی بهترین های جهان در بخش المپیکی را اعلام کرد که طی آن حنا زرین کمر، نوجوان با آتیه مازندرانی که مدال طلای قهرمانی نوجوانان جهان را به خود اختصاص داد و مدتی قبل هم در رقابت‌های بین المللی کره جنوبی موفق به کسب مدال طلا شد، با ۶۰ امتیاز در رتبه دوم وزن ۶۷+ کیلوگرم قرار گرفت تا شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک افزایش دهد.

در بخش بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم نگار مظفری با ۱۲ امتیاز رتبه ۵۸ و ساینا کریمی با ۷.۲ امتیاز در خانه ۸۵ ایستاده است. در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی با ۱۲ امتیاز در رتبه ۴۲ و در وزن ۶۷- کیلوگرم هم ساغر مرادی با ۷.۲ امیتاز در خانه ۶۲ قرار گرفتند.

اما در بخش مردان و در وزن ۵۸- کیلوگرم ابوالفضل زندی و یاسین ولی زاده با ۲۰ امتیاز به صورت مشترک در رتبه ۲۲ قرار گرفتند. در وزن ۶۸- کیلوگرم مهدی حاج موسایی با ۲۰ امتیاز در خانه ۲۱، امیر سینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۷.۲ امتیاز در جایگاه ۵۸ و آرین سلیمی به همراه محمد حسین یزدانی با ۲۰ امتیاز به صورت مشترک خانه ۱۵ را به خود اختصاص داده اند.

توضیح مهم اینکه، فدراسیون جهانی طی پروتکلی که پیش از این اعلام کرده بود، رنکینگ المپیکی را ابتدای ماه ژوئن(۱۱ خردادماه) صفر کرد و امتیازات کسب شده تکواندوکاران در تورنمنت های بعد از آن رنکینگ محاسبه می شود. دلیل امتیاز پائین نمایندگان کشورمان در شرایط فعلی غیبت در رقابت های گرندپری رم است که به دلیل شرایط جنگی شرایط اعزام مهیا نشد و تنها امتیاز رقابت های بین المللی کره جنوبی آنها در رنکینگ فوق منظور شده است.

تیم ملی ایران رقابت های مهمی پیش رو دارد که می بایست با اعزام و حضور در این رقابت ها امتیازات لازم را کسب کند. ضمن اینکه مسابقات گرندپری موجو که اوایل شهریورماه برگزار خواهد شد با رنکینگ فروردین ماه است و این می تواند یک شانس بالا برای افزایش امتیازات باشد.