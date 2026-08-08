به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان اظهار کرد: شرایط دشوار همواره با هزینه‌ها و آسیب‌هایی همراه است، اما در کنار این آسیب‌ها، فرصت‌هایی نیز برای شناسایی ظرفیت‌های داخلی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه ایجاد می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبری افزود: این حضور گسترده را می‌توان جلوه‌ای از وحدت، همدلی و تعلق مردم به آرمان‌های انقلاب دانست؛ رویدادی که نشان داد سرمایه اجتماعی کشور همچنان از ظرفیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: حضور مردم در صحنه‌های حساس، صرفاً یک حضور نمادین نیست، بلکه پیام روشنی درباره انسجام ملی و اراده عمومی برای دفاع از کشور دارد و همین همبستگی می‌تواند یکی از عوامل مهم بازدارندگی و افزایش قدرت ملی باشد.

دریایی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف و تفرقه عنوان کرد: زمانی که جامعه متحد و همدل باشد، تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی با شکست مواجه خواهد شد.

جنگ ظرفیت‌های مردمی را به میدان آورد

وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ را شکل‌گیری حرکت عمومی در جامعه عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست بحران شاهد بودیم مردم با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی و سلایق، به صورت خودجوش وارد میدان شدند و در عرصه‌های مختلف به ایفای نقش پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: این حضور گسترده نشان داد جامعه در شرایط حساس می‌تواند به یک کنشگر فعال تبدیل شود و حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی نیز در هدایت و ساماندهی این ظرفیت نقش مهمی دارند.

دریایی خاطرنشان کرد: این تجربه می‌تواند الگویی برای تقویت مشارکت اجتماعی در سایر حوزه‌ها باشد و دستگاه‌های فرهنگی باید از این ظرفیت برای افزایش امید، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی استفاده کنند.

توجه به دستاوردهای کشور برای تقویت امید ضروری است

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ گفت: یکی دیگر از آثار این شرایط آن بود که جامعه بیش از گذشته با بخشی از توانمندی‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور آشنا شد.

دریایی افزود: معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، پزشکی، عمرانی و دفاعی می‌تواند در کاهش خودکم‌بینی و تقویت اعتماد به توان داخلی مؤثر باشد و به همین دلیل تبیین واقع‌بینانه ظرفیت‌های کشور باید در دستور کار مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بیان دستاوردهای ملی و ظرفیت‌های داخلی در کنار روایت صحیح از دشواری‌ها، می‌تواند به افزایش امید اجتماعی کمک کند و جامعه را برای مواجهه با شرایط دشوار آماده‌تر سازد.

اصحاب فرهنگ و هنر در میدان دفاع اجتماعی نقش‌آفرینی کردند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با اشاره به عملکرد اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان در جریان حوادث اخیر گفت: فعالان این حوزه‌ها در روزهای جنگ و بحران، مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام دادند و در عرصه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای حضور مؤثری داشتند.

وی از صدور بیانیه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری نشست‌های تبیینی، دیدار با اصحاب رسانه، خانواده‌های شهدا، دبیران شوراهای فرهنگ عمومی و گروه‌های مختلف اجتماعی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برد.

دریایی ادامه داد: تولید نماهنگ، طراحی و انتشار مجموعه پوسترهای فرهنگی، اجرای نمایش‌های خیابانی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرستان‌های استان از دیگر برنامه‌هایی بود که با هدف تقویت روحیه ملی و تبیین ابعاد فرهنگی حوادث اخیر اجرا شد.

وی گفت: برگزاری نشست با طریقت‌های قادری و نقشبندی، برنامه‌های مرتبط با اصحاب فرهنگ و هنر و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز در همین چارچوب دنبال شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای با رویکرد امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: تجربه اخیر نشان داد که فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند در شرایط بحرانی نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کنند.