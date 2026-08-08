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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

مدیرکل ارشاد کردستان: جنگ میدان ظهور ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی شد

مدیرکل ارشاد کردستان: جنگ میدان ظهور ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی شد

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: حضور خودجوش مردم و نقش‌آفرینی فعال اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در جریان جنگ، نمونه‌ای روشن از ظرفیت اجتماعی کشور برای عبور از بحران‌ها بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان اظهار کرد: شرایط دشوار همواره با هزینه‌ها و آسیب‌هایی همراه است، اما در کنار این آسیب‌ها، فرصت‌هایی نیز برای شناسایی ظرفیت‌های داخلی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه ایجاد می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبری افزود: این حضور گسترده را می‌توان جلوه‌ای از وحدت، همدلی و تعلق مردم به آرمان‌های انقلاب دانست؛ رویدادی که نشان داد سرمایه اجتماعی کشور همچنان از ظرفیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: حضور مردم در صحنه‌های حساس، صرفاً یک حضور نمادین نیست، بلکه پیام روشنی درباره انسجام ملی و اراده عمومی برای دفاع از کشور دارد و همین همبستگی می‌تواند یکی از عوامل مهم بازدارندگی و افزایش قدرت ملی باشد.

دریایی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلاف و تفرقه عنوان کرد: زمانی که جامعه متحد و همدل باشد، تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی با شکست مواجه خواهد شد.

جنگ ظرفیت‌های مردمی را به میدان آورد

وی یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ را شکل‌گیری حرکت عمومی در جامعه عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست بحران شاهد بودیم مردم با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی و سلایق، به صورت خودجوش وارد میدان شدند و در عرصه‌های مختلف به ایفای نقش پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: این حضور گسترده نشان داد جامعه در شرایط حساس می‌تواند به یک کنشگر فعال تبدیل شود و حلقه‌های میانی و گروه‌های مردمی نیز در هدایت و ساماندهی این ظرفیت نقش مهمی دارند.

دریایی خاطرنشان کرد: این تجربه می‌تواند الگویی برای تقویت مشارکت اجتماعی در سایر حوزه‌ها باشد و دستگاه‌های فرهنگی باید از این ظرفیت برای افزایش امید، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی استفاده کنند.

توجه به دستاوردهای کشور برای تقویت امید ضروری است

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ گفت: یکی دیگر از آثار این شرایط آن بود که جامعه بیش از گذشته با بخشی از توانمندی‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور آشنا شد.

دریایی افزود: معرفی دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، پزشکی، عمرانی و دفاعی می‌تواند در کاهش خودکم‌بینی و تقویت اعتماد به توان داخلی مؤثر باشد و به همین دلیل تبیین واقع‌بینانه ظرفیت‌های کشور باید در دستور کار مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بیان دستاوردهای ملی و ظرفیت‌های داخلی در کنار روایت صحیح از دشواری‌ها، می‌تواند به افزایش امید اجتماعی کمک کند و جامعه را برای مواجهه با شرایط دشوار آماده‌تر سازد.

اصحاب فرهنگ و هنر در میدان دفاع اجتماعی نقش‌آفرینی کردند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با اشاره به عملکرد اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان در جریان حوادث اخیر گفت: فعالان این حوزه‌ها در روزهای جنگ و بحران، مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام دادند و در عرصه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای حضور مؤثری داشتند.

وی از صدور بیانیه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری نشست‌های تبیینی، دیدار با اصحاب رسانه، خانواده‌های شهدا، دبیران شوراهای فرهنگ عمومی و گروه‌های مختلف اجتماعی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برد.

دریایی ادامه داد: تولید نماهنگ، طراحی و انتشار مجموعه پوسترهای فرهنگی، اجرای نمایش‌های خیابانی و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در شهرستان‌های استان از دیگر برنامه‌هایی بود که با هدف تقویت روحیه ملی و تبیین ابعاد فرهنگی حوادث اخیر اجرا شد.

وی گفت: برگزاری نشست با طریقت‌های قادری و نقشبندی، برنامه‌های مرتبط با اصحاب فرهنگ و هنر و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز در همین چارچوب دنبال شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای با رویکرد امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: تجربه اخیر نشان داد که فرهنگ، هنر و رسانه می‌توانند در شرایط بحرانی نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه ایفا کنند.

کد مطلب 6910912

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