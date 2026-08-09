سارق اماکن دولتی در قرچک دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن دولتی، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی و عوامل تجسس با اقدامات پلیسی و بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت سارق و مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی دستگیر و مقداری از اموال مسروقه نیز کشف شد.

قاسم‌پور گفت: متهم در مواجهه با مستندات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از اماکن دولتی به ارزش ۳۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده همچنان مفتوح است و ادارات دولتی که مورد سرقت قرار گرفته‌اند می‌توانند با مراجعه به کلانتری ۱۱ مرکزی، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.