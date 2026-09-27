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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

پیش‌بینی برداشت و صادرات بیش از ۱۳ هزار تن انار از باغ ملک

پیش‌بینی برداشت و صادرات بیش از ۱۳ هزار تن انار از باغ ملک

اهواز - مدیر جهاد کشاورزی باغملک گفت: با پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۳ هزار تن محصول، باغملک رتبه نخست تولید انار در استان خوزستان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم خورشیدی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به تنوع ارقام و بهره‌وری بالای انارستان‌های منطقه، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳ هزار تن انار از باغات این شهرستان برداشت شود.

وی با اشاره به سطح ۵۸۱ هکتاری باغات انار شهرستان افزود: از این میزان ۵۵۸ هکتار بارور هستند و به‌طور متوسط از هر هکتار ۲۴ تن انار برداشت می‌شود که این رقم فراتر از میانگین استانی و کشوری است.

مدیر جهاد کشاورزی باغملک تصریح کرد: برداشت محصول انار در باغملک با توجه به وجود ارقام زودرس، میان‌رس، دیررس و همچنین ارقام محلی، تجاری و پرمحصول، از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آبان‌ماه ادامه دارد.

خورشیدی گفت: محصول انار تولیدی علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر می‌شود. همچنین بخشی از تولیدات پس از فرآوری به صورت رب انار و ناردون وارد بازار مصرف می‌شود.

وی بیان کرد: طبق گزارش مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، شهرستان باغملک بیشترین سطح زیرکشت انار را در استان داراست و با میانگین عملکرد ۲۴ تن در هکتار، بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول در خوزستان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6959751

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