به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم خورشیدی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به تنوع ارقام و بهرهوری بالای انارستانهای منطقه، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۳ هزار تن انار از باغات این شهرستان برداشت شود.
وی با اشاره به سطح ۵۸۱ هکتاری باغات انار شهرستان افزود: از این میزان ۵۵۸ هکتار بارور هستند و بهطور متوسط از هر هکتار ۲۴ تن انار برداشت میشود که این رقم فراتر از میانگین استانی و کشوری است.
مدیر جهاد کشاورزی باغملک تصریح کرد: برداشت محصول انار در باغملک با توجه به وجود ارقام زودرس، میانرس، دیررس و همچنین ارقام محلی، تجاری و پرمحصول، از اواخر شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آبانماه ادامه دارد.
خورشیدی گفت: محصول انار تولیدی علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، بخشی از آن به کشورهای همسایه صادر میشود. همچنین بخشی از تولیدات پس از فرآوری به صورت رب انار و ناردون وارد بازار مصرف میشود.
وی بیان کرد: طبق گزارش مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، شهرستان باغملک بیشترین سطح زیرکشت انار را در استان داراست و با میانگین عملکرد ۲۴ تن در هکتار، بزرگترین تولیدکننده این محصول در خوزستان محسوب میشود.
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