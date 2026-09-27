به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ از ۲ تا ۱۰ آبان در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که برای کشتی آزاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و در میان تمام وزن‌ها، وزن ۹۷ کیلوگرم به دلیل حضور مدعیان جهان و المپیک و البته ورود حسن یزدانی به این وزن، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

حسن یزدانی، پرافتخارترین چهره کشتی آزاد ایران در این دوره پس از سال‌ها حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم قرار است در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان برود؛ تغییری که یکی از مهم‌ترین اتفاقات فصل کشتی ایران محسوب می‌شود.

یزدانی پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران باید در یکی از رقابتی‌ترین اوزان کشتی دنیا نخستین حضور جهانی خود را در این وزن تجربه کند، البته مسابقات جهانی آستانه نخستین حضور یزدانی در ۹۷ کیلوگرم نیست. او در رقابت‌های رنکینگ زاگرب ۲۰۲۶ در این وزن کشتی گرفت و تا فینال پیش رفت، اما مقابل استفن بوچانان، کشتی‌گیر آمریکایی، با نتیجه سنگین ۱۳ بر ۳ شکست خورد.

مسیر رسیدن یزدانی به دوبنده تیم ملی نیز با توجه به شرایط وزن ۹۷ کیلوگرم ساده نبود.

او برای کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی باید با امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال نقره جهان رقابت می‌کرد. طبق ضوابط انتخابی ایران، آذرپیرا به دلیل داشتن مدال جهانی برای حفظ جایگاه خود به یک پیروزی نیاز داشت، در حالی که یزدانی باید هر دو مبارزه را به سود خود تمام می‌کرد. یزدانی در مبارزه نخست با نتیجه ۴ بر ۲ و در مسابقه دوم با نتیجه ۵ بر ۳ آذرپیرا را شکست داد و به این ترتیب حضور خود را در تیم ملی قطعی کرد.

حالا یزدانی باید در آستانه با یکی از دشوارترین ترکیب‌های وزن ۹۷ کیلوگرم سال‌های اخیر روبه‌رو شود. در سیدبندی این وزن عبدالرشید سعداله‌یف از روسیه، کایل اسنایدر از آمریکا و آرش یوشیدا از ژاپن اول تا سوم هستند. ریزابک آیتموخان از قزاقستان و احمد تاج‌الدینوف از بحرین نیز چهارم و پنجم هستند. سیدبندی در قرعه‌کشی کشتی‌گیران تاثیر زیادی دارد. البته عبدالرشید سعداله‌یف باید در انتخابی کشتی روسیه با قربانوف مبارزه کند تا تکلیف وزن ۹۷ کیلوگرم این کشور برای رقابت‌های جهانی مشخص شود.

این سیدبندی نشان می‌دهد که وزن ۹۷ کیلوگرم چقدر سخت و پررقابت است. کایل اسنایدر، قهرمان جهان آمریکا، یکی از باسابقه‌ترین چهره‌های این وزن است. عبدالرشید سعدالله‌یف، قهرمان بزرگ روسیه، در صورت عبور از مرحله انتخابی کشورش، به جمع مدعیان اصلی اضافه خواهد شد. احمد تاج‌الدینوف، قهرمان المپیک پاریس و یکی از چهره‌های نسل جدید کشتی جهان، نیز در این وزن حضور دارد و آرش یوشیدا و ریزابک آیتموخان نیز در جمع نفرات بالای رده‌بندی قرار گرفته‌اند. اتحادیه جهانی کشتی نیز کایل اسنایدر، احمد تاج‌الدینوف، آرش یوشیدا، عبدالرشید سعدالله‌یف، گیوی ماتچاراشویلی و ریزابک آیتموخان را از رقبای اصلی یزدانی در این وزن معرفی کرده است.

البته وضعیت عبدالرشید سعدالله‌یف همچنان یکی از نکات مهم پیش از آغاز مسابقات است. کشتی‌گیر روس برای حضور در مسابقات جهانی باید جایگاه خود را در تیم روسیه قطعی کند. سعدالله‌یف پس از بازگشت به وزن ۹۷ کیلوگرم، بار دیگر در مرکز توجه این وزن قرار گرفته و عملکرد او در رقابت‌های اخیر نشان داده که همچنان یکی از مدعیان اصلی محسوب می‌شود.

سعدالله‌یف در صورت رسیدن به تیم روسیه، وزن ۹۷ کیلوگرم را بیش از پیش سنگین خواهد کرد. او سابقه قهرمانی جهان و المپیک دارد و سال‌ها یکی از چهره‌های مسلط کشتی جهان بوده است. حضور او در کنار اسنایدر و تاج‌الدینوف و البته حسن یزدانی، ترکیبی کم‌سابقه از قهرمانان بزرگ را در یک وزن ایجاد می‌کند.

کایل اسنایدر نیز برای مسابقات امسال یکی از اصلی‌ترین نام‌های این وزن است. او در سیدبندی در صدر جدول قرار دارد و پشت سر خود سعدالله‌یف، یوشیدا، آیتموخان، تاج‌الدینوف و یزدانی را می‌بیند. نکته جالب در همین رده‌بندی این است که اسنایدر و سعدالله‌یف همچنان در بالاترین سطح قرار دارند، در حالی که یزدانی با وجود ورود تازه به وزن ۹۷ کیلوگرم خود را به جمع شش نفر اول رسانده است.

در کنار این دو، احمد تاج‌الدینوف یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های نسل جدید وزن ۹۷ کیلوگرم است. کشتی‌گیر بحرینی در سال‌های اخیر خود را به سطح اول این وزن رسانده و قهرمانی المپیک را نیز در کارنامه دارد. ریزابک آیتموخان، نماینده قزاقستان و یکی از چهره‌های اصلی تیم میزبان، دیگر مدعی مهم این وزن است. آرش یوشیدا از ژاپن نیز در رده سوم رده‌بندی فعلی قرار دارد و در صورت حفظ جایگاه خود، یکی از مهره‌های مهم جدول مسابقات خواهد بود.

اتحادیه جهانی کشتی هم با اشاره به رقیبان یزدانی در مسابقات جهانی نوشت: چالش بعدی یزدانی کسب مدال در مسابقات قهرمانی جهان که ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود، خواهد بود. در وزن ۹۷ کیلوگرم کایل اسنایدر (آمریکا) قهرمان جهان، احمد تاج الدینوف (بحرین) قهرمان المپیک پاریس و دارنده مدال برنز جهان و آرش یوشیدا (ژاپن) دارنده مدال برنز جهان حضور خواهند داشت.عبدالرشید سعداله‌یف قهرمان المپیک و جهان نیز در صورت حضور در تیم روسیه در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. گیوی ماتچاراشویلی (گرجستان) دارنده مدال نقره المپیک و ریزابک آیتموخان (قزاقستان) قهرمان سابق جهان نیز رقیب یزدانی خواهند بود.

در این شرایط، سیدبندی وزن ۹۷ کیلوگرم برای حسن یزدانی اهمیت زیادی دارد. بر اساس سیدبندی اعلام‌شده، یزدانی در جایگاه ششم قرار گرفته است؛ هرچند این جایگاه تا زمان قرعه‌کشی ممکن است تغییر کند. سیدبندی باعث می‌شود کشتی‌گیران برتر تا حد امکان در مراحل ابتدایی با یکدیگر روبه‌رو نشوند. به همین دلیل، جایگاه یزدانی در سیدبندی می‌تواند روی حریفان احتمالی او در مراحل مختلف مسابقات تأثیرگذار باشد و مسیر او تا فینال را مشخص کند.

قرار گرفتن حسن یزدانی در جایگاه ششم، با توجه به حضور او در وزن جدید ۹۷ کیلوگرم قابل توجه است. یزدانی سال‌ها در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان رفت و بیشتر افتخارات خود را در همین وزن به دست آورد. با این حال، پس از تغییر وزن، نتایج و عملکرد او در ۹۷ کیلوگرم در تعیین جایگاهش در رده‌بندی‌های این وزن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کارنامه یزدانی اما چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. او در سال ۲۰۱۵ نخستین مدال جهانی خود را در وزن ۷۰ کیلوگرم به دست آورد و پس از آن در وزن ۸۶ کیلوگرم سه بار قهرمان جهان شد. یزدانی در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ به مدال برنز رسید و در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز مدال نقره جهان را کسب کرد. حالا در آستانه این فرصت را دارد که در وزن سوم دوران حرفه‌ای خود به مدال جهانی برسد و تعداد مدال‌های جهانی‌اش را به هشت برساند. موضوعی که اتحادیه جهانی در مورد بازگشت یزدانی به مسابقات جهانی مطرح کرده است.

با این حال، مهم‌ترین نگرانی درباره حسن یزدانی در آستانه این رقابت‌ها، شرایط فنی و بدنی او در وزن جدید است. وزن ۹۷ کیلوگرم از نظر شرایط فیزیکی، قدرت درگیری و سبک مبارزه تفاوت‌هایی جدی با ۸۶ کیلوگرم دارد و یزدانی در این وزن باید برابر کشتی‌گیرانی قرار بگیرد که سال‌ها در همین وزن فعالیت کرده‌اند و خود را با شرایط آن سازگار کرده‌اند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین نکات این مسابقات، این است که یزدانی چطور خود را با شرایط وزن ۹۷ کیلوگرم هماهنگ کرده و برابر مدعیان این وزن چه عملکردی خواهد داشت. البته یزدانی در گفتگو با اتحادیه جهانی کشتی تغییر وزن را یک چالش سخت و دشوار نامید، اما برای رقابت در این وزن با مدعیان آماده است و به دنبال اثبات توانایی‌ها خود در وزن جدید است.

در طرف دیگر، کشتی آزاد ایران نیز با ترکیبی قابل توجه راهی مسابقات جهانی خواهد شد. تیم ایران در وزن ۵۷ کیلوگرم با میلاد ولی‌زاده، در ۶۱ کیلوگرم با احمد جوان، در ۶۵ کیلوگرم با رحمان عموزاد، در ۷۰ کیلوگرم با سینا خلیلی، در ۷۴ کیلوگرم با امیرمحمد یزدانی، در ۷۹ کیلوگرم با محمد نخودی، در ۸۶ کیلوگرم با کامران قاسم‌پور، در ۹۲ کیلوگرم با امیرحسین فیروزپور، در ۹۷ کیلوگرم با حسن یزدانی و در ۱۲۵ کیلوگرم با امیرحسین زارع در آستانه حاضر خواهد شد.

حضور هم‌زمان حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور و امیرحسین زارع در ترکیب تیم ملی اهمیت زیادی دارد. هر سه کشتی‌گیر سابقه حضور در بالاترین سطح جهان را دارند و از مهره‌های مهم ایران در این مسابقات محسوب می‌شوند. رحمان عموزاد نیز در وزن ۶۵ کیلوگرم یکی از چهره‌های اصلی تیم ایران خواهد بود. امیرمحمد یزدانی و امیرحسین فیروزپور هم پس از مسابقات انتخابی، جواز حضور در رقابت‌های جهانی را به دست آورده‌اند.

با این حال، حسن یزدانی شرایط متفاوتی دارد. او این بار در وزنی کشتی می‌گیرد که سال‌ها در آن حضور نداشته و باید با تعدادی از بهترین کشتی‌گیران جهان روبه‌رو شود. به همین دلیل، عملکرد او در وزن ۹۷ کیلوگرم می‌تواند بسیار مورد توجه باشد. حضور یزدانی در این وزن برای کشتی ایران نیز اهمیت زیادی دارد، در سال‌های گذشته، امیرعلی آذرپیرا یکی از مدعیان اصلی ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم بود، اما یزدانی با پیروزی در مسابقات انتخابی، صاحب دوبنده تیم ملی در رقابت‌های جهانی شد. آذرپیرا نیز قرار است در بازی‌های آسیایی ناگویا برای ایران کشتی بگیرد.

به این ترتیب، وزن ۹۷ کیلوگرم یکی از وزن‌های مهم و پررقابت مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. حضور کشتی‌گیرانی مانند کایل اسنایدر، عبدالرشید سعدالله‌یف، احمد تاج‌الدینوف، آرش یوشیدا، ریزابک آیتموخان، گیوی ماتچاراشویلی و حسن یزدانی، رقابت در این وزن را جذاب‌تر خواهد کرد. نتیجه مسابقات نیز به عواملی مانند سیدبندی و قرعه‌کشی بستگی دارد. برای حسن یزدانی اما این مسابقات معنای دیگری دارد. او پس از سال‌ها درخشش در وزن ۸۶ کیلوگرم، حالا باید خودش را در برابر یکی از سخت‌ترین نسل‌های ۹۷ کیلوگرم محک بزند. او پیش از این در ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم مدال جهانی گرفته و اکنون در سومین وزن دوران حرفه‌ای خود به دنبال ادامه دادن همین مسیر است.

مسابقات آستانه می‌تواند نشان دهد که حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم چه عملکردی خواهد داشت و تا چه اندازه می‌تواند مانند سال‌های گذشته موفق باشد. قرعه و حریفان او در این مسیر اهمیت زیادی دارند، اما در نهایت باید دید یزدانی در نخستین حضور جهانی خود در این وزن چه نتیجه‌ای به دست می‌آورد.