تأمین مواد اولیه صنایع مرتبط با معیشت مردم در اولویت است

سعید شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که همزمانی افزایش نرخ ارز و احتمال کمبود مواد اولیه چه اثری بر قیمت تمامشده تولید خواهد داشت، گفت: مهمترین تدبیری که از ابتدای سال اتخاذ کردیم، این بود که ثبت سفارش و واردات را به سمت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع هدایت کنیم؛ بهویژه صنایعی که فعالیت آنها ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد.
وی افزود: در این چارچوب، تلاش شد نیازهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخشهای مختلف تولید در اولویت قرار گیرد تا روند تأمین این اقلام با اختلال مواجه نشود و صنایع بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
شجاعی بر تسهیل و تامین فرآیند تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع تاکید کرد و گفت: بر همین اساس، از ابتدای سال جهتگیری در حوزه ثبت سفارش و واردات به گونهای دنبال شد که نیازهای واقعی بخش تولید، بهویژه در حوزههای مرتبط با معیشت مردم، در اولویت قرار داشته باشد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: با همین برنامهریزی، خوشبختانه تا امروز توانستهایم این شرایط را مدیریت کنیم. تسریع در ثبت سفارش و واردات، مهمترین اقدامی بود که از این مسیر میتوانستیم برای مدیریت شرایط و تأمین نیاز صنایع انجام دهیم.
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