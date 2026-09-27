شروع مقتدرانه والیبال ایران؛ قرقیزستان تسلیم شاگردان پیاتزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ موفق شدند تیم قرقیزستان را شکست دهند و شروع قدرتمندی در این رقابت‌ها داشته باشند.

این دیدار نخستین تقابل تیم‌های ملی والیبال بزرگسالان ایران و قرقیزستان بود و تیم ایران در نخستین رویارویی دو تیم، بدون از دست دادن حتی یک ست به پیروزی رسید.

تیم ملی والیبال در این بازی با ترکیب امین اسماعیل‌نژاد، عرشیا به‌نژاد، علی حق‌پرست، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری ، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته به میدان رفت و هدایت تیم نیز بر عهده روبرتو پیاتزا بود.

شاگردان پیاتزا در دومین بازی خود در این رقابت‌ها، دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ایران به مصاف تایلند خواهد رفت.