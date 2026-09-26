محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز سرعت وزش باد در مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوب‌غربی و تا حدودی مرکزی متوسط و گاهی نسبتاً شدید خواهد بود و در برخی ساعات با تندباد لحظه‌ای همراه می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر این مناطق احتمال برخاستن گردوغبار محلی وجود دارد. همچنین از فردا تا روز چهارشنبه وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جنوب‌شرقی استان متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۲۰.۶ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند. در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۴۲.۶ و کمینه آن به ۲۶.۵ درجه سانتی‌گراد رسید.