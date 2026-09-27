به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حکیم جفریز رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: دموکرات ها به تلاش خود برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در صورت پیروزی در انتخابات میان دوره ای نوامبر آتی، ادامه می دهند.

وی پیشتر نیز گفته بود: جنگ بی‌پروا و پرهزینه‌ای که با تصمیم قبلی علیه ایران آغاز شد، با شکست مواجه شده و زمان یک تغییر ریشه ای فرا رسیده است.

جفریز درخواست برای پایان دادن به جنگ طلبی کشورش علیه ایران گفته بود: دیگر بس است؛ به این جنگِ انتخابی غیر ضروری و شکست‌خورده که جمهوری‌خواهان در قبال ایران به راه انداخته‌اند، پایان دهید.

وی تاکید کرد: عملیات شکست حماسی در ایران برای مردم آمریکا یک فاجعه بوده است و دلار مالیات‌ دهندگان باید برای مقرون‌ به‌صرفه‌تر کردن زندگی مردم آمریکا و نه صرف ادامه یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شود.