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۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۸

موضع‌گیری سناتور آمریکایی درباره پایان جنگ علیه ایران

موضع‌گیری سناتور آمریکایی درباره پایان جنگ علیه ایران

رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا به تلاش های نمایندگان این کشور برای پایان دادن به جنگ علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حکیم جفریز رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: دموکرات ها به تلاش خود برای پایان دادن به جنگ علیه ایران در صورت پیروزی در انتخابات میان دوره ای نوامبر آتی، ادامه می دهند.

وی پیشتر نیز گفته بود: جنگ بی‌پروا و پرهزینه‌ای که با تصمیم قبلی علیه ایران آغاز شد، با شکست مواجه شده و زمان یک تغییر ریشه ای فرا رسیده است.

جفریز درخواست برای پایان دادن به جنگ طلبی کشورش علیه ایران گفته بود: دیگر بس است؛ به این جنگِ انتخابی غیر ضروری و شکست‌خورده که جمهوری‌خواهان در قبال ایران به راه انداخته‌اند، پایان دهید.

وی تاکید کرد: عملیات شکست حماسی در ایران برای مردم آمریکا یک فاجعه بوده است و دلار مالیات‌ دهندگان باید برای مقرون‌ به‌صرفه‌تر کردن زندگی مردم آمریکا و نه صرف ادامه یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شود.

کد مطلب 6959701

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